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SanDisk présente ses nouvelles cartes mémoire Extreme PRO
Publié le: 21/04/2026 @ 14:27:55: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSanDisk a dévoilé aujourd'hui ses nouvelles cartes mémoire Extreme PRO CFexpress 4.0 Type B, enrichissant ainsi sa gamme phare avec des modèles d'une capacité allant de 128 Go à 4 To. Conçues pour l'enregistrement vidéo professionnel, ces nouvelles cartes prennent en charge des résolutions jusqu'à 12K. Grâce à l'interface PCIe Gen 4, elles offrent des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 3 700 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 3 500 Mo/s pour l'ensemble de la gamme. Cependant, les représentants de la société ont précisé que les performances d'écriture soutenues dépendent de la capacité du disque. Par exemple, les versions 2 To et 4 To atteignent jusqu'à 3 100 Mo/s, le modèle 1 To jusqu'à 1 950 Mo/s et les options de 128 Go à 400 Go jusqu'à 900 Mo/s. Les modèles d'une capacité de 1 To à 4 To sont certifiés VPG1600, tandis que les versions d'entrée de gamme répondent aux normes VPG800 ou VPG400, selon le modèle spécifique.

Ceci est essentiel pour un enregistrement vidéo stable à haut débit, sans perte d'images. SanDisk a également intégré la fonction SmartIdle, qui réduit la consommation d'énergie en mode veille et minimise la production de chaleur. De plus, ces cartes sont conçues pour une utilisation sur le terrain : elles résistent aux chutes jusqu'à 5 mètres et à la flexion jusqu'à 70 N. Comme on peut s'y attendre pour des appareils de cette catégorie, cette série est conçue pour l'enregistrement vidéo de longue durée en 4K, 6K, 8K et résolutions supérieures. Les prix commencent à 250 $ pour la version 128 Go et atteignent 1 800 $ pour le modèle 4 To. Certes, c'est un prix élevé, mais c'est le prix courant dans ce segment.

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