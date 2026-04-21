Le prix du Lenovo Legion Go S a doublé.

Les consoles portables Asus Xbox Ally X et MSI Claw 8 AI Plus sont encore disponibles respectivement à 999 $ et 1 049 $, mais Lenovo ne semble plus se soucier du prix de la Legion Go S. La console portable haut de gamme de 8 pouces de la marque coûte désormais presque deux fois plus cher qu'à son lancement. Alors que la version AMD Z1 Extreme et SteamOS était proposée à 830 $ l'été dernier, elle atteint maintenant le prix exorbitant de 1 580 $ chez Best Buy. C'est une augmentation encore plus importante que celle de la Lenovo Legion Go 2, modèle phare de la marque, qui a vu son prix grimper de 650 $ en début de mois. Il est à noter que tous les modèles de Legion Go S n'ont pas vu leur prix doubler, mais aucun n'est aussi cher qu'avant. La version Windows avec processeur Z1 Extreme est désormais affichée à 1 680 $, malgré une réduction officielle à 1 050 $.
Même le modèle Z2 Go, doté d'un processeur nettement moins performant, a vu son prix passer de 600 $ à son lancement à près de 1 000 $. Lenovo n'a pas encore communiqué sur la situation, mais on suppose que l'entreprise abandonne progressivement ce modèle en raison de la pénurie mondiale de mémoire vive. De nombreuses versions de la console ont déjà disparu des rayons des revendeurs et du site officiel de la marque. Une mise à jour de l'appareil serait en préparation : le site web de Lenovo fait déjà référence au modèle sous le nom de Lenovo Legion Go S Gen 1, ce qui pourrait laisser présager la sortie imminente de la prochaine génération. Bien entendu, cette hausse de prix est due à la pénurie de puces mémoire, un fait que tout le monde comprend.
Même le modèle Z2 Go, doté d'un processeur nettement moins performant, a vu son prix passer de 600 $ à son lancement à près de 1 000 $. Lenovo n'a pas encore communiqué sur la situation, mais on suppose que l'entreprise abandonne progressivement ce modèle en raison de la pénurie mondiale de mémoire vive. De nombreuses versions de la console ont déjà disparu des rayons des revendeurs et du site officiel de la marque. Une mise à jour de l'appareil serait en préparation : le site web de Lenovo fait déjà référence au modèle sous le nom de Lenovo Legion Go S Gen 1, ce qui pourrait laisser présager la sortie imminente de la prochaine génération. Bien entendu, cette hausse de prix est due à la pénurie de puces mémoire, un fait que tout le monde comprend.
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