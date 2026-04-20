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007 First Light :Découvrez la séquence d'ouverture du jeu
Publié le: 20/04/2026 @ 18:41:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosIO Interactive, le studio à l’origine de la franchise HITMAN, et Amazon MGM Studios, ont dévoilé la séquence d’ouverture de 007 First Light lors de la cérémonie des BAFTA Game Awards qui s’est tenue à Londres. Le thème principal est interprété par Lana Del Rey, et a été écrit et composé par la chanteuse et David Arnold, marquant ainsi le retour du compositeur dans la franchise Bond. La séquence d’ouverture de 007 First Light s’inscrit dans la tradition de la franchise James Bond, tout en modernisant ses codes visuels et musicaux. Portée par des visuels saisissants et la chanson principale signée Lana Del Rey et David Arnold, elle accompagne les débuts de Bond dans le monde de l’espionnage et marque son retour dans le jeu vidéo après plus de 13 ans d’absence.



En parallèle de cette séquence et de la chanson principale, IO Interactive a également dévoilé le quatrième épisode de Beyond the Light, consacré cette fois à la bande originale du jeu. Cet épisode inclut des interviews de Dominic Vega, directeur des missions et de l’audio sur 007 First Light, ainsi que de The Flight, le duo de compositeurs à l’origine de la musique du jeu. Au fil de ces interviews, les intervenants évoquent l’opportunité unique de travailler sur la franchise Bond et expliquent comment ils ont conçu la musique de cette nouvelle ère de 007 dans le jeu vidéo.



007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et à l’été 2026 sur Nintendo Switch 2.
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