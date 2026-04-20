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Dawn of War IV : L'Adeptus Mechanicus apparaît dans un nouveau trailer CGI
Publié le: 20/04/2026 @ 18:38:16: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDeep Silver et KING Art Games viennent de dévoiler le deuxième des quatre trailers cinématique en CGI de Warhammer 40,000 : Dawn of War IV ! Cette vidéo est dédiée à l’Adeptus Mechanicus, ainsi qu’à sa quête acharnée de technologies antiques. Ce trailer suit le Magos Dominus Nulpherus-1, ainsi qu’un autre Technoprête. Poussés par leur quête de connaissances oubliées, ils s'enfoncent dans ce qu'ils pensent être une tombe de Nécron enfouie depuis longtemps. Au premier abord, la structure semble inerte… Mais ses secrets restent à découvrir. Plus ils s'enfoncent, plus il devient évident que la tombe n’est pas aussi silencieuse qu’elle en a l’air. Les forces Nécrons commencent alors à se réveiller, transformant une exploration méthodique en un échange de tirs chaotiques, le tout au cœur d’un décor en ruines. La situation dégénère rapidement, et le Magos Nulpherus-1 est contraint de battre en retraite. Le salut prend alors la forme des Infiltrateurs Sicarien, fendant les ténèbres pendant l'Adeptus Mechanicus tente de s'échapper. Ce qui commence comme une mission d'exploration se transforme rapidement en une épreuve de survie.

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