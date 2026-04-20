 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Starfield (PS5) - Retour dans l'espace trois ans après sa sortie PC/Xbox
Publié le: 20/04/2026 @ 17:19:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosL'aventure nous transporte en 2330, dans les Systèmes Colonisés, une partie de la galaxie colonisée par l'humanité après l'abandon de la Terre. Un futur plausible, plus proche de The Expanse que de Star Wars : d'imposants vaisseaux spatiaux, une technologie fonctionnelle, des villes où se mêlent progrès et précarité, et une humanité toujours complexe, fragile et paradoxale. Notre périple commence comme mineurs, un rôle modeste qui ne dure que le temps de découvrir un mystérieux artefact capable de générer des visions cosmiques. Dès lors, nous intégrons Constellation, une sorte de guilde d'explorateurs cherchant à percer le mystère de ces artefacts et leur signification. L'histoire principale est solide, bien écrite, ponctuée de moments d'émerveillement et d'une fin qui ouvre la voie à un mode Nouvelle Partie + étonnamment méta, mêlant nos choix à la nature même de l'univers du jeu. Mais, comme toujours chez Bethesda, l'intrigue n'est qu'une parmi tant d'autres. Les factions – l'Union Coloniale, le Collectif Freestar, Ryujin Industries, la Flotte Pourpre – proposent des campagnes secondaires qui pourraient constituer des jeux à part entière : intrigues d'entreprises, westerns spatiaux, piraterie interstellaire, politique, diplomatie, sabotage et enquêtes. Chaque fil narratif possède un ton, un rythme et une identité propres. Et surtout, chaque choix a son importance. Pas toujours de façon spectaculaire, mais toujours de manière cohérente.

Dawn of War IV : L'Adeptus Mechanicus ap... »« L'UE investit 180 millions d'euros dans ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 20-04Jeux Vidéos007 First Light :Découvrez la séquence d'ouverture du jeu
 20-04Jeux VidéosDawn of War IV : L'Adeptus Mechanicus apparaît dans un nouveau trailer CGI
 20-04Jeux VidéosMicrosoft a ajouté le mode Xbox sur PC.
 17-04Jeux VidéosValve améliore les performances sur Linux et ARM
 17-04Jeux VidéosMetro 2039 : Voyage au coeur obscur du Moscou post-apocalyptique
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos20-04
007 First Light :Découvrez la séquence d'ouverture du jeu
 Jeux Vidéos20-04
Dawn of War IV : L'Adeptus Mechanicus apparaît dans un nouveau trailer CGI
 Jeux Vidéos20-04
Test Starfield (PS5) - Retour dans l'espace trois ans après sa sortie PC/Xbox
 Internet20-04
L'UE investit 180 millions d'euros dans un cloud. Fin de la dépendance vis-à-vis des États-Unis
 Matériel20-04
Les SSD sont trop chers, alors les joueurs utilisent des cartes d'extension Xbox pour leurs PC. Et ça marche.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page