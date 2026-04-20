L'UE investit 180 millions d'euros dans un cloud. Fin de la dépendance vis-à-vis des États-Unis

La Commission européenne a lancé l'un des projets technologiques les plus importants de ces dernières années, susceptible d'influencer considérablement l'avenir du stockage de données en Europe. Quatre entreprises européennes recevront un financement total de 180 millions d'euros sur six ans pour développer des services cloud créés et hébergés en Europe. Il s'agit d'un signal clair : Bruxelles souhaite limiter la domination des fournisseurs d'infrastructures numériques étrangers. Depuis des années, les institutions et les entreprises européennes dépendent de plus en plus des solutions proposées par les entreprises technologiques américaines. L'UE a désormais décidé de passer des déclarations aux actes. Les experts alertent depuis longtemps sur la dépendance excessive des pays européens à l'égard d'un petit nombre de sociétés mondiales de cloud computing. Ce problème affecte non seulement les entreprises, mais aussi l'administration publique, la santé, l'énergie et les systèmes qui assurent le fonctionnement des États. D'après les institutions de l'UE, le stockage des données stratégiques des citoyens hors d'Europe pourrait engendrer des risques importants. Cela menace non seulement la vie privée de millions de citoyens, mais aussi la sécurité numérique de toute la région. Dans un contexte de tensions politiques croissantes, les infrastructures technologiques sont désormais considérées avec autant d'importance que les réseaux énergétiques ou les transports.
Dans le cadre de ce nouveau programme, la Commission européenne a sélectionné quatre entités pour développer des services cloud européens conformes aux normes de sécurité de l'UE. Parmi les lauréats figure un partenariat entre le luxembourgeois Post Telecom et les sociétés françaises OVHcloud et Clever Cloud. Des financements seront également accordés à l'allemand StackIT, au français Scaleway et à un consortium mené par Proximus, regroupant des partenaires belges, français et luxembourgeois. Le choix de plusieurs fournisseurs indépendants n'est pas fortuit. La Commission souhaite éviter que l'Europe ne redevienne dépendante d'un seul acteur dominant. Avant d'attribuer les marchés, la Commission a procédé à une évaluation détaillée de l'indépendance technologique de chaque entreprise. À cette fin, un modèle d'évaluation spécifique, appelé Cadre de souveraineté du cloud, a été élaboré. Le système analyse non seulement l'emplacement des serveurs, mais aussi la résilience de l'infrastructure, sa conformité au droit européen et sa vulnérabilité aux influences d'entités non européennes. Les entreprises devaient satisfaire à des exigences rigoureuses pour être admises au programme. La plupart des fournisseurs sélectionnés ont obtenu une certification de haut niveau, confirmant leur capacité à résister aux perturbations provenant de l'extérieur du marché européen.
Il y a quelques années encore, les services cloud étaient perçus avant tout comme un outil commercial. Aujourd'hui, ils sont devenus un élément stratégique de la compétition technologique. Pour l'Europe, la maîtrise des données devient aussi cruciale que la maîtrise de l'énergie, de l'industrie ou des télécommunications. La décision de la Commission démontre que les responsables européens entendent bâtir une infrastructure numérique fondée sur les entreprises européennes et la réglementation européenne. Cela pourrait annoncer des changements plus profonds sur un marché auparavant dominé par des géants mondiaux extracontinentaux.
Dans le cadre de ce nouveau programme, la Commission européenne a sélectionné quatre entités pour développer des services cloud européens conformes aux normes de sécurité de l'UE. Parmi les lauréats figure un partenariat entre le luxembourgeois Post Telecom et les sociétés françaises OVHcloud et Clever Cloud. Des financements seront également accordés à l'allemand StackIT, au français Scaleway et à un consortium mené par Proximus, regroupant des partenaires belges, français et luxembourgeois. Le choix de plusieurs fournisseurs indépendants n'est pas fortuit. La Commission souhaite éviter que l'Europe ne redevienne dépendante d'un seul acteur dominant. Avant d'attribuer les marchés, la Commission a procédé à une évaluation détaillée de l'indépendance technologique de chaque entreprise. À cette fin, un modèle d'évaluation spécifique, appelé Cadre de souveraineté du cloud, a été élaboré. Le système analyse non seulement l'emplacement des serveurs, mais aussi la résilience de l'infrastructure, sa conformité au droit européen et sa vulnérabilité aux influences d'entités non européennes. Les entreprises devaient satisfaire à des exigences rigoureuses pour être admises au programme. La plupart des fournisseurs sélectionnés ont obtenu une certification de haut niveau, confirmant leur capacité à résister aux perturbations provenant de l'extérieur du marché européen.
Il y a quelques années encore, les services cloud étaient perçus avant tout comme un outil commercial. Aujourd'hui, ils sont devenus un élément stratégique de la compétition technologique. Pour l'Europe, la maîtrise des données devient aussi cruciale que la maîtrise de l'énergie, de l'industrie ou des télécommunications. La décision de la Commission démontre que les responsables européens entendent bâtir une infrastructure numérique fondée sur les entreprises européennes et la réglementation européenne. Cela pourrait annoncer des changements plus profonds sur un marché auparavant dominé par des géants mondiaux extracontinentaux.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-04InternetLe réseau Starlink a cessé de fonctionner et la marine américaine a perdu le contrôle de ses drones.
17-04InternetFaut-il doubler la longueur des adresses IP ? Le projet de protocole IPv8 donne du fil à retordre aux experts.
15-04InternetUne bannière demandant l'acceptation des cookies, c'est une blague. On est toujours suivis à la trace.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité