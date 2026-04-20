Les SSD sont trop chers, alors les joueurs utilisent des cartes d'extension Xbox pour leurs PC. Et ça marche.

L'essor de l'intelligence artificielle a un impact croissant sur le marché des composants informatiques. La hausse des coûts de la mémoire et du stockage rend les SSD traditionnels tout simplement trop chers pour de nombreux utilisateurs. Par conséquent, les passionnés commencent à rechercher des alternatives, parfois assez originales. L'une de ces idées consiste à utiliser des cartes d'extension de la console Xbox Series X sur PC, et étonnamment, c'est une solution assez efficace et moins coûteuse. Un utilisateur de Reddit a décrit une expérience originale : utiliser une carte d'extension de mémoire Xbox comme espace de stockage supplémentaire pour son ordinateur. Si la solution peut paraître insolite, elle s'avère pourtant tout à fait logique. Les cartes fabriquées par des entreprises comme Seagate et Western Digital sont basées sur la norme CFexpress, qui utilise le protocole NVMe et l'interface PCIe. De ce fait, avec un lecteur compatible, elles peuvent être utilisées sur un PC. En pratique, un adaptateur CFexpress Type B vers PCIe bon marché suffit. Dans ce cas précis, l'utilisateur a gagné environ 920 Go d'espace supplémentaire sur une carte de 1 To, sans aucune modification complexe. Oui, les performances ne sont pas tout à fait au niveau des SSD modernes. Les taux de transfert d'environ 1 Go/s sont nettement inférieurs à ceux des disques NVMe populaires, notamment les modèles PCIe 5.0. Néanmoins, ils restent environ deux fois plus rapides que les anciens disques SATA.
Le principal avantage de cette solution réside dans son prix. Actuellement, les cartes d'extension pour Xbox peuvent être moins chères que les SSD d'entrée de gamme. Par exemple, les modèles de 1 To coûtent environ 200 $, et les versions de 2 To un peu moins de 300 $. À titre de comparaison, les prix des clés USB et des cartes mémoire traditionnelles ont augmenté jusqu'à 120 % ces derniers mois, et dans des cas extrêmes, de plus de 250 %. Cependant, sur notre marché, ce type de cartes d'extension pour Xbox reste relativement cher et il est possible d'acheter un disque plus performant de même capacité pour moins cher. Toutefois, si vous possédez une cartouche de ce type que vous n'utilisez pas, vous pouvez envisager de l'utiliser sur votre PC. Bien sûr, cette solution n'est pas parfaite. Certains utilisateurs signalent avoir dû modifier physiquement le boîtier de la carte pour y insérer les adaptateurs. De ce fait, elle n'est pas envisageable pour tous.
Le principal avantage de cette solution réside dans son prix. Actuellement, les cartes d'extension pour Xbox peuvent être moins chères que les SSD d'entrée de gamme. Par exemple, les modèles de 1 To coûtent environ 200 $, et les versions de 2 To un peu moins de 300 $. À titre de comparaison, les prix des clés USB et des cartes mémoire traditionnelles ont augmenté jusqu'à 120 % ces derniers mois, et dans des cas extrêmes, de plus de 250 %. Cependant, sur notre marché, ce type de cartes d'extension pour Xbox reste relativement cher et il est possible d'acheter un disque plus performant de même capacité pour moins cher. Toutefois, si vous possédez une cartouche de ce type que vous n'utilisez pas, vous pouvez envisager de l'utiliser sur votre PC. Bien sûr, cette solution n'est pas parfaite. Certains utilisateurs signalent avoir dû modifier physiquement le boîtier de la carte pour y insérer les adaptateurs. De ce fait, elle n'est pas envisageable pour tous.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-04MatérielLes prix des mémoires DRAM et NAND devraient augmenter respectivement de 58 à 63 % et de 70 à 75 % au deuxième trimestre
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité