Microsoft a ajouté le mode Xbox sur PC.

Publié le: 20/04/2026 @ 14:25:18: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Récemment, Microsoft a renommé l'expérience plein écran Xbox en mode Xbox, puis a mis à jour l'interface de jeu avec de nouvelles options d'affichage pour les consoles portables. L'entreprise va plus loin et annonce officiellement l'extension de la compatibilité de ce mode console à davantage d'appareils. Nombre d'entre eux, mentionnés dans le dernier journal des modifications, utilisent les mêmes APU et cartes graphiques intégrées que la plupart des consoles portables. Il est donc logique que Microsoft ait décidé d'étendre le mode Xbox à d'autres appareils compatibles aux capacités similaires. Selon la nouvelle mise à jour Windows Insider du canal Canary (build 29570.1000), le mode Xbox est désormais disponible sur les ordinateurs Windows 11, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les tablettes.
Les utilisateurs souhaitant activer le mode Xbox sur leurs appareils Windows 11 peuvent le faire via l'application Xbox, les paramètres de la Barre de jeux ou le raccourci clavier Win + F11. Ce n'est pas la première fois que Microsoft tente une telle initiative. Avant même de tester le mode Xbox sur les consoles portables, l'entreprise avait lancé l'expérience plein écran sur d'autres types d'appareils dès novembre 2025. On ignore encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de la version stable de Windows 11, mais l'attente devrait être courte. Microsoft subit la pression croissante de SteamOS, un système d'exploitation basé sur Linux, ce qui l'oblige à accélérer ses efforts.
Les utilisateurs souhaitant activer le mode Xbox sur leurs appareils Windows 11 peuvent le faire via l'application Xbox, les paramètres de la Barre de jeux ou le raccourci clavier Win + F11. Ce n'est pas la première fois que Microsoft tente une telle initiative. Avant même de tester le mode Xbox sur les consoles portables, l'entreprise avait lancé l'expérience plein écran sur d'autres types d'appareils dès novembre 2025. On ignore encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de la version stable de Windows 11, mais l'attente devrait être courte. Microsoft subit la pression croissante de SteamOS, un système d'exploitation basé sur Linux, ce qui l'oblige à accélérer ses efforts.
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