Microsoft a de nouveau cassé Windows 11 avec une mise à jour.

Cela faisait longtemps qu'une mise à jour de Windows 11 n'avait pas perturbé sérieusement les utilisateurs de PC, mais celle d'avril a engendré de nouveaux problèmes, cette fois-ci principalement pour les administrateurs d'entreprise. Dans une documentation mise à jour, Microsoft a officiellement confirmé qu'après l'installation de la mise à jour cumulative KB5083769 de Windows 11, certains utilisateurs reçoivent une demande inattendue de clé de récupération BitLocker. La bonne nouvelle est que cette erreur ne se produit qu'avec une configuration de stratégie de groupe BitLocker très spécifique, que Microsoft juge d'ailleurs déconseillée. Par conséquent, ce problème a peu de chances d'affecter les utilisateurs particuliers et les passionnés d'informatique disposant d'un PC personnel. Il touche le plus souvent les ordinateurs gérés par des stratégies d'entreprise.
BitLocker doit être activé sur l'ordinateur et le paramètre de stratégie « Configurer le profil de validation de la plateforme TPM pour les configurations de microprogramme UEFI natives » doit être activé, avec le paramètre PCR7 associé au module de sécurité TPM 2.0 activé. Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont réunies que l'environnement de récupération BitLocker se lance et demande un mot de passe. Après cette première occurrence, le problème ne se reproduit généralement pas lors des démarrages suivants. Microsoft a déjà annoncé une solution temporaire à ce problème, mais le plus inquiétant est la tendance elle-même : chaque nouvelle mise à jour du système d'exploitation perturbe le fonctionnement des ordinateurs des utilisateurs.
BitLocker doit être activé sur l'ordinateur et le paramètre de stratégie « Configurer le profil de validation de la plateforme TPM pour les configurations de microprogramme UEFI natives » doit être activé, avec le paramètre PCR7 associé au module de sécurité TPM 2.0 activé. Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont réunies que l'environnement de récupération BitLocker se lance et demande un mot de passe. Après cette première occurrence, le problème ne se reproduit généralement pas lors des démarrages suivants. Microsoft a déjà annoncé une solution temporaire à ce problème, mais le plus inquiétant est la tendance elle-même : chaque nouvelle mise à jour du système d'exploitation perturbe le fonctionnement des ordinateurs des utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-04WindowsNouvelle faille de sécurité dans Windows Defender découverte quelques heures après la mise à jour :
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité