Les déficits de mémoire persisteront jusqu'en 2028.

La pénurie de mémoire vive (RAM) devrait persister plusieurs années, sans qu'aucune stabilisation du marché ne soit en vue. Les fabricants de DRAM sont tout simplement incapables de répondre à la demande croissante. La principale raison est le développement rapide de l'intelligence artificielle et des centres de données associés. Les nouvelles infrastructures informatiques achètent massivement de la mémoire, ce qui accentue la raréfaction des ressources disponibles. La demande est si forte qu'une amélioration significative n'est attendue que dans les prochaines années. Selon Nikkei Asia, d'ici fin 2027, les fabricants de DRAM ne pourront couvrir qu'environ 60 % de la demande mondiale. Tant que les centres de données continueront de s'étendre et d'acquérir d'importantes quantités de mémoire, les prix resteront élevés et la disponibilité en magasin restera limitée.
Les plus grandes entreprises du secteur, dont Samsung, SK Hynix, Micron et le chinois YMTC, lancent déjà de nouvelles lignes de production et accélèrent la construction de nouvelles usines. Cependant, ces projets prennent du temps, et des résultats immédiats ne sont donc pas attendus. On a également appris récemment que YMTC et CXMT travaillent sur trois nouvelles usines, dont l'une est déjà opérationnelle et les deux autres devraient ouvrir leurs portes d'ici la fin de l'année. Cela devrait doubler leur production totale. Pour les fabricants de PC, cela se traduira par de nouvelles hausses des prix de la RAM et du coût des appareils, ce qui pénalisera les consommateurs souhaitant acheter un nouvel ordinateur ou mettre à niveau leur système actuel.
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