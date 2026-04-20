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Intel a dévoilé l'étrange processeur Core 7 245HX.
Publié le: 20/04/2026 @ 14:23:48: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a discrètement lancé un nouveau processeur de la famille Arrow Lake-HX, mais son nom risque de semer la confusion chez de nombreux acheteurs. Ce nouveau processeur se nomme Core 7 245HX, bien qu'il s'agisse en réalité d'une nouvelle version d'une puce existante, sans le suffixe « Ultra ». Intel distingue généralement clairement ses gammes de processeurs par leur nom, mais cette fois-ci, l'entreprise a mélangé deux systèmes de dénomination. Le nouveau Core 7 245HX appartient à la série Arrow Lake-HX, mais la désignation « Core 7 » sans « Ultra » était auparavant plus couramment associée à d'autres générations, notamment Raptor Lake Refresh. Malgré ce nom inhabituel, il s'agit bien d'un processeur Arrow Lake-HX, comme le confirme le site web officiel d'Intel. Cependant, ses spécifications sont quasiment identiques à celles du Core Ultra 5 235HX existant.

Le Core 7 245HX est doté de 14 cœurs : six cœurs hautes performances et huit cœurs basse consommation. Sa fréquence maximale atteint 5,1 GHz. En comparant les fréquences de base et turbo des cœurs hautes et basse consommation, on constate une différence quasi parfaite entre le Core 7 245HX et le Core Ultra 5 235HX. Il en va de même pour la partie graphique intégrée. Le nouveau processeur embarque le même cœur graphique à trois cœurs Xe, cadencé jusqu'à 1,8 GHz. Autrement dit, aucune différence technique notable n'existe entre les deux modèles. Dès lors, on peut légitimement se demander pourquoi Intel a jugé nécessaire de commercialiser une version renommée du Core Ultra 5 235HX, sachant que cela ne ferait que semer la confusion chez les acheteurs potentiels.
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