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Samsung abandonne progressivement la production de mémoire LPDDR4
Publié le: 20/04/2026 @ 00:11:19: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSamsung prévoit d'arrêter progressivement la production de mémoire LPDDR4 et LPDDR4X d'ici fin 2026 et de la remplacer par la norme LPDDR5. Le fabricant limite d'ores et déjà les nouvelles commandes de puces plus anciennes. Ce changement est principalement motivé par la demande croissante de mémoires plus modernes et plus économes en énergie, mieux adaptées aux appareils mobiles actuels. Les lignes de production seront reconstruites pour fabriquer de la LPDDR5. Cependant, cette décision pourrait s'avérer problématique pour les entreprises qui utilisent encore l'ancienne norme de mémoire. Les mémoires LPDDR4 et LPDDR4X sont encore utilisées par les systèmes de Qualcomm et MediaTek, entre autres, notamment dans les smartphones d'entrée de gamme. On les retrouve également dans les ordinateurs monocartes, les solutions IoT et les consoles portables économiques. Avec l'arrêt de la production par Samsung, ces entreprises devront adopter la nouvelle norme ou se tourner vers des fournisseurs alternatifs, tels que SK Hynix ou Micron.

La norme LPDDR4 est commercialisée depuis une dizaine d'années et, malgré sa longévité, sa popularité s'explique principalement par la forte demande pour les appareils d'entrée de gamme. Cependant, la situation évolue, notamment depuis l'approbation par JEDEC de la spécification de la prochaine génération de mémoire, la LPDDR6. De ce fait, les appareils les plus récents et les plus performants, développés par des entreprises comme Apple et Qualcomm, adopteront progressivement des solutions plus modernes, la LPDDR5 devenant la norme pour les appareils de milieu de gamme. La question se pose toutefois de savoir qui comblera le vide laissé par l'abandon progressif des modules LPDDR4. Les fabricants chinois, notamment CXMT, qui collabore avec GigaDevice, pourraient saisir cette opportunité sur le marché. Ensemble, ils fourniront non seulement de la LPDDR4X, mais aussi des modules conformes aux normes plus anciennes comme la DDR4 et même la DDR3 aux entreprises qui en ont encore besoin. Les évolutions du marché de la mémoire s'inscrivent dans une tendance plus large liée à la demande croissante de technologies plus récentes. Les prix élevés et la forte demande en DDR5 incitent certains utilisateurs à privilégier les solutions plus anciennes. Cette tendance se manifeste également dans la stratégie d'AMD, qui maintient la plateforme AM4 basée sur la DDR4 et prévoit même le retour de processeurs populaires de cette série.
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