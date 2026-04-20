 Se connecter 
 Se connecter 
        
Microsoft remanie une fois de plus le menu Démarrer de Windows 11
Publié le: 20/04/2026 @ 00:09:48: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsCette fois-ci, l'entreprise utilisera une technologie basée sur WinUI 3, ce qui devrait améliorer les performances du menu Démarrer et corriger certains points signalés par les utilisateurs. Il convient de rappeler que Microsoft a intégré une version remaniée du menu Démarrer à Windows 11 en 2025, corrigeant certains problèmes et incluant des fonctionnalités très attendues. Malgré cela, ces nouvelles solutions n'ont pas pleinement satisfait tous les utilisateurs et des améliorations restaient possibles, notamment en termes de fluidité d'utilisation et de flexibilité de personnalisation. L'un des problèmes les plus fréquemment signalés concernant le menu Démarrer est une baisse de performance en cas de forte sollicitation. D'après certains témoignages, ce menu peut réagir lentement lorsque Windows 11 est fortement sollicité, ce qui nuit évidemment à l'expérience utilisateur. Passer à WinUI 3 devrait résoudre ce problème et garantir un fonctionnement fluide du menu, même lorsque l'ordinateur utilise une part importante de ses ressources. Un autre aspect tout aussi important concerne la personnalisation du menu Démarrer. Actuellement, les options de personnalisation sont limitées, ce qui contraste fortement avec Windows 10. Dans l'ancien système, les utilisateurs pouvaient redimensionner librement le menu Démarrer en faisant glisser ses bords, une option qui n'est plus disponible sous Windows 11. Cela devrait toutefois évoluer : les utilisateurs auront le choix entre différentes mises en page, notamment des versions plus grandes et plus petites du menu Démarrer.

Une autre évolution majeure concerne la modularité. Dans la version actuelle du menu Démarrer, certains éléments, comme la section des recommandations, peuvent être désactivés, tandis que d'autres restent visibles en permanence. Les utilisateurs auront désormais un contrôle accru sur le contenu affiché à l'ouverture du menu. Ils pourront notamment désactiver les applications épinglées, les groupes de programmes, la liste de toutes les applications et les contenus recommandés. Pour l'instant, les détails concernant la nouvelle version du menu Démarrer sont limités, et la fonctionnalité elle-même est encore en développement. D'un côté, Microsoft souhaite améliorer Windows, mais de l'autre, il sabote sa version serveur. Sans surprise, le coupable : les dernières mises à jour de sécurité, susceptibles d'entraîner des redémarrages automatiques suite à une corruption du contrôleur de domaine. Pire encore, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter au système ni accéder au réseau.
Samsung abandonne progressivement la pro... »« Edge vous permet de contourner le blocag...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 17-04WindowsNouvelle faille de sécurité dans Windows Defender découverte quelques heures après la mise à jour :
 16-04WindowsLe contrôle intelligent des applications de Windows 11 est enfin de retour
 16-04WindowsWindows Recall : Un chercheur démontre comment contourner les mesures de sécurité.
 15-04WindowsMicrosoft débloque le système de fichiers FAT32, instaurant la limite de 32 Go
 13-04WindowsCopilot ne disparaît pas de Windows 11. Nous nous sommes tous fait avoir.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel20-04
Samsung abandonne progressivement la production de mémoire LPDDR4
 Windows20-04
Microsoft remanie une fois de plus le menu Démarrer de Windows 11
 Navigateurs20-04
Edge vous permet de contourner le blocage de certaines fonctionnalités de YouTube
 Microsoft17-04
Microsoft va lancer la Surface Pro avec écran OLED.
 Matériel17-04
NVIDIA va relancer la production de la RTX 3060 ... modèle d'il y a deux ans
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page