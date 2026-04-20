Microsoft remanie une fois de plus le menu Démarrer de Windows 11

Cette fois-ci, l'entreprise utilisera une technologie basée sur WinUI 3, ce qui devrait améliorer les performances du menu Démarrer et corriger certains points signalés par les utilisateurs. Il convient de rappeler que Microsoft a intégré une version remaniée du menu Démarrer à Windows 11 en 2025, corrigeant certains problèmes et incluant des fonctionnalités très attendues. Malgré cela, ces nouvelles solutions n'ont pas pleinement satisfait tous les utilisateurs et des améliorations restaient possibles, notamment en termes de fluidité d'utilisation et de flexibilité de personnalisation. L'un des problèmes les plus fréquemment signalés concernant le menu Démarrer est une baisse de performance en cas de forte sollicitation. D'après certains témoignages, ce menu peut réagir lentement lorsque Windows 11 est fortement sollicité, ce qui nuit évidemment à l'expérience utilisateur. Passer à WinUI 3 devrait résoudre ce problème et garantir un fonctionnement fluide du menu, même lorsque l'ordinateur utilise une part importante de ses ressources. Un autre aspect tout aussi important concerne la personnalisation du menu Démarrer. Actuellement, les options de personnalisation sont limitées, ce qui contraste fortement avec Windows 10. Dans l'ancien système, les utilisateurs pouvaient redimensionner librement le menu Démarrer en faisant glisser ses bords, une option qui n'est plus disponible sous Windows 11. Cela devrait toutefois évoluer : les utilisateurs auront le choix entre différentes mises en page, notamment des versions plus grandes et plus petites du menu Démarrer.
Une autre évolution majeure concerne la modularité. Dans la version actuelle du menu Démarrer, certains éléments, comme la section des recommandations, peuvent être désactivés, tandis que d'autres restent visibles en permanence. Les utilisateurs auront désormais un contrôle accru sur le contenu affiché à l'ouverture du menu. Ils pourront notamment désactiver les applications épinglées, les groupes de programmes, la liste de toutes les applications et les contenus recommandés. Pour l'instant, les détails concernant la nouvelle version du menu Démarrer sont limités, et la fonctionnalité elle-même est encore en développement. D'un côté, Microsoft souhaite améliorer Windows, mais de l'autre, il sabote sa version serveur. Sans surprise, le coupable : les dernières mises à jour de sécurité, susceptibles d'entraîner des redémarrages automatiques suite à une corruption du contrôleur de domaine. Pire encore, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter au système ni accéder au réseau.
Une autre évolution majeure concerne la modularité. Dans la version actuelle du menu Démarrer, certains éléments, comme la section des recommandations, peuvent être désactivés, tandis que d'autres restent visibles en permanence. Les utilisateurs auront désormais un contrôle accru sur le contenu affiché à l'ouverture du menu. Ils pourront notamment désactiver les applications épinglées, les groupes de programmes, la liste de toutes les applications et les contenus recommandés. Pour l'instant, les détails concernant la nouvelle version du menu Démarrer sont limités, et la fonctionnalité elle-même est encore en développement. D'un côté, Microsoft souhaite améliorer Windows, mais de l'autre, il sabote sa version serveur. Sans surprise, le coupable : les dernières mises à jour de sécurité, susceptibles d'entraîner des redémarrages automatiques suite à une corruption du contrôleur de domaine. Pire encore, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter au système ni accéder au réseau.
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