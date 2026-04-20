Edge vous permet de contourner le blocage de certaines fonctionnalités de YouTube

Publié le: 20/04/2026 @ 00:08:39: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google a récemment durci son règlement concernant certaines fonctionnalités de YouTube, notamment celles réservées aux abonnements Premium. Par exemple, la lecture de vidéos en arrière-plan, auparavant possible via certains navigateurs ou applications externes, est désormais limitée. Ce changement n'est pas anodin, comme l'ont confirmé des représentants de Google, et comme toujours, il vise avant tout à générer des revenus pour les abonnés Premium. Cependant, il semblerait que toutes les solutions n'aient pas été bloquées. Microsoft aurait travaillé sur une solution de contournement pour ces restrictions dans le navigateur Edge. Dans la version test, appelée Canary et disponible sur les appareils mobiles, l'option permettant de lire des vidéos YouTube en arrière-plan est de nouveau disponible, même après avoir changé d'onglet ou être retourné à l'écran d'accueil. Cette fonctionnalité était déjà présente dans les versions expérimentales d'Edge, mais son fonctionnement avait été limité suite aux modifications apportées par YouTube. Il semblerait que Microsoft l'ait réintégrée, du moins dans une version de test. Cependant, on ignore si cette solution sera intégrée à la version finale de l'application et pour combien de temps elle restera active. Des améliorations mineures ont également été apportées à la prise en charge audio. Grâce à des indications spécifiques dans le sélecteur d'onglets, les utilisateurs peuvent désormais identifier l'onglet diffusant du son. Une option permet également de couper et de rétablir rapidement le son pour chaque page, facilitant ainsi la gestion de plusieurs onglets ouverts.
La plateforme met de plus en plus en avant ses offres payantes tout en limitant l'accès à certaines fonctionnalités de la version gratuite. Des augmentations de prix pour les abonnements Premium sont également signalées. Il est possible que la concurrence entre les développeurs de navigateurs et les fournisseurs de services s'intensifie. D'un côté, des entreprises comme Google cherchent à renforcer leurs solutions et à encourager les services payants, tandis que de l'autre, leurs concurrents cherchent à contourner ces restrictions et à attirer les utilisateurs grâce à des fonctionnalités supplémentaires. Il existe donc un risque que Microsoft, en préparant de telles solutions de contournement dans son navigateur, entre en conflit avec Google, qui monétise de plus en plus YouTube.
La plateforme met de plus en plus en avant ses offres payantes tout en limitant l'accès à certaines fonctionnalités de la version gratuite. Des augmentations de prix pour les abonnements Premium sont également signalées. Il est possible que la concurrence entre les développeurs de navigateurs et les fournisseurs de services s'intensifie. D'un côté, des entreprises comme Google cherchent à renforcer leurs solutions et à encourager les services payants, tandis que de l'autre, leurs concurrents cherchent à contourner ces restrictions et à attirer les utilisateurs grâce à des fonctionnalités supplémentaires. Il existe donc un risque que Microsoft, en préparant de telles solutions de contournement dans son navigateur, entre en conflit avec Google, qui monétise de plus en plus YouTube.
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