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Microsoft va lancer la Surface Pro avec écran OLED.
Publié le: 17/04/2026 @ 19:00:08: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft se prépare à lancer de nouveaux modèles Surface Pro et Surface Laptop dans les prochains mois. Selon Windows Central, ces appareils mis à jour seront équipés de processeurs Intel et Qualcomm. La principale innovation de cette année sera l'écran OLED. L'entreprise devrait d'abord commercialiser des modèles dotés du processeur Intel Core Ultra Series 3, puis des versions équipées du Snapdragon X2 plus tard cet été. Ce délai s'explique par la disponibilité limitée des nouveaux processeurs Qualcomm, ce qui modifie la stratégie de Microsoft, qui consistait jusqu'à présent à proposer initialement des appareils Surface équipés de processeurs Qualcomm Arm.

Par ailleurs, malgré les récentes hausses de prix des Surface Pro et Surface Laptop actuelles dues à la disponibilité de la RAM, les nouveaux appareils devraient être équipés de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L'écran OLED du Surface Laptop serait réservé aux configurations haut de gamme, tandis que les modèles d'entrée de gamme conserveraient les dalles IPS. Certains modèles bénéficieront également d'écrans à plus haute résolution. Autre point intéressant : Microsoft mettra à jour le système de retour haptique des nouveaux appareils Surface. Les utilisateurs pourront ainsi ressentir des vibrations lors de certaines actions, comme l'alignement d'objets dans Microsoft PowerPoint, l'ancrage des fenêtres, le redimensionnement d'une fenêtre ou le survol du bouton Fermer. Le prix de ces ordinateurs sera un sujet de discussion important, car la mémoire vive est actuellement très chère.
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