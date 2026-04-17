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NVIDIA va relancer la production de la RTX 3060 ... modèle d'il y a deux ans
Publié le: 17/04/2026 @ 18:59:34: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielNVIDIA prépare un retour surprise pour la GeForce RTX 3060 12 Go, une carte graphique de la génération Ampere sortie il y a deux générations. Selon le célèbre informateur MEGAsizeGPU, NVIDIA a décidé de reporter la transition de la GeForce RTX 5050 8 Go vers sa version 9 Go précisément en raison du retour de la GeForce RTX 3060 12 Go. Les deux modèles étant destinés au segment d'entrée de gamme, l'entreprise ne souhaiterait pas proposer deux solutions concurrentes sur le même créneau. La RTX 3060 ressuscitée conservera un bus mémoire 192 bits et sera à nouveau gravée en 8 nm par Samsung. Ce choix est plutôt inhabituel, car toute la gamme Ampere était fabriquée avec ce procédé il y a plusieurs années, NVIDIA ayant ensuite opté pour TSMC pour les générations Ada Lovelace et Blackwell.

D'après les spécifications, la GeForce RTX 3060, récemment rééditée, sera dotée de 3 584 cœurs CUDA et de 12 Go de mémoire GDDR6. La GeForce RTX 5050, quant à elle, devrait embarquer un processeur GB207 plus récent, avec 2 560 cœurs CUDA et 9 Go de mémoire GDDR7. Malgré son appartenance à une nouvelle génération, la RTX 5050 dispose de moins de mémoire, ce qui complique encore la situation. Il est probable que NVIDIA rencontre actuellement des difficultés d'approvisionnement en GDDR6, préférant réserver la GDDR7, plus onéreuse, à d'autres modèles. Cela pourrait expliquer le retour de l'ancienne carte. Une autre question demeure : pourquoi NVIDIA a-t-elle opté pour la RTX 3060 plutôt que pour la GeForce RTX 4060, plus récente ? Les coûts de fabrication du GPU plus récent pourraient être un facteur, mais cela reste une hypothèse.
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