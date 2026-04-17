Valve améliore les performances sur Linux et ARM

Publié le: 17/04/2026 @ 18:58:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Valve semble avoir commencé le déploiement de la nouvelle bêta de Proton 11, qui intègre toutes les améliorations des récentes mises à jour de Wine 11. Cette version de Wine a suscité un vif intérêt mi-mars grâce à l'ajout de la prise en charge du pilote noyau NTSync, susceptible d'améliorer significativement les performances des jeux Linux. NTSync est conçu pour réduire la charge lors de l'exécution de jeux Windows via Proton en déplaçant l'émulation des bibliothèques Windows NT vers le pilote noyau. Cela ne se traduit pas automatiquement par une augmentation du nombre d'images par seconde (FPS) dans tous les jeux, mais cette technologie peut améliorer la compatibilité là où esync et fsync étaient peu performants, et réduire la charge du processeur.
En pratique, cela pourrait se traduire par une expérience de jeu plus fluide grâce à une meilleure stabilité de la fréquence d'images et à une réduction des chutes de FPS de 1 % et 0,1 % (rares baisses de FPS), qui ont un impact significatif sur l'expérience de jeu globale. Valve a également ajouté la configuration Proton 11.0 (ARM64). Il s'agit probablement de la version finale de Proton, conçue pour le casque de réalité virtuelle autonome Steam Frame. Cette variante de Proton permettra aux jeux x86 de fonctionner sur les appareils ARM. Bien que cette version soit principalement développée pour le Steam Frame, elle pourrait également ouvrir la voie à la compatibilité avec d'autres appareils ARM, notamment les puissantes consoles de jeux portables Android et les appareils similaires. Le Steam Frame lui-même devrait fonctionner avec une version modifiée de SteamOS basée sur Linux, ce qui en fait une configuration très intéressante.
En pratique, cela pourrait se traduire par une expérience de jeu plus fluide grâce à une meilleure stabilité de la fréquence d'images et à une réduction des chutes de FPS de 1 % et 0,1 % (rares baisses de FPS), qui ont un impact significatif sur l'expérience de jeu globale. Valve a également ajouté la configuration Proton 11.0 (ARM64). Il s'agit probablement de la version finale de Proton, conçue pour le casque de réalité virtuelle autonome Steam Frame. Cette variante de Proton permettra aux jeux x86 de fonctionner sur les appareils ARM. Bien que cette version soit principalement développée pour le Steam Frame, elle pourrait également ouvrir la voie à la compatibilité avec d'autres appareils ARM, notamment les puissantes consoles de jeux portables Android et les appareils similaires. Le Steam Frame lui-même devrait fonctionner avec une version modifiée de SteamOS basée sur Linux, ce qui en fait une configuration très intéressante.
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