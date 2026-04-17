Metro 2039 : Voyage au coeur obscur du Moscou post-apocalyptique

Publié le: 17/04/2026 @ 17:39:28: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
METRO 2039, le chapitre tant attendu de la saga METRO, signé par le studio de renom 4A Games. sortira cet hiver sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam et Epic Games. Nous sommes en 2039 : Depuis un quart de siècle, les derniers survivants de la guerre nucléaire s'affrontent dans un conflit sanglant au cœur des tunnels du métro, sous la ville empoisonnée de Moscou. Désormais, les factions clandestines sont unifiées sous une même bannière : le Novoreich, dirigé par un nouveau Führer, le légendaire Spartiate Hunter. Le Führer promet le salut et une vie nouvelle aux habitants de la surface, mais en réalité, des communautés restent prisonnières des profondeurs du métro, submergées par la propagande et la désinformation, et souffrent sous son régime autoritaire. Vous incarnez l'Étranger, un reclus hanté par de violents cauchemars éveillés, contraint d'entreprendre un périple éprouvant pour retourner au Métro, un lieu où il avait juré de ne jamais remettre les pieds. L'Étranger sera le protagoniste principal, entièrement doublé, ce qui représente une avancée majeure pour une immersion plus profonde dans l'univers narratif emblématique et atmosphérique de METRO.
4A Games est née en Ukraine et reste majoritairement ukrainienne, mais son équipe rassemble désormais des personnes de plus de 25 nationalités différentes, unies par un esprit ukrainien de détermination et de fierté pour leurs projets. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a eu un impact considérable sur le développement de METRO 2039, dont l'intrigue se concentre désormais sur les choix, les actions, leurs conséquences et le prix à payer pour assurer un avenir. Bien que racontée d'un point de vue résolument ukrainien, METRO 2039 reste une histoire authentiquement METRO. Désormais menée principalement depuis deux sites à Kyiv et à Malte, l'objectif demeure le même : créer une expérience résolument METRO.
4A Games est née en Ukraine et reste majoritairement ukrainienne, mais son équipe rassemble désormais des personnes de plus de 25 nationalités différentes, unies par un esprit ukrainien de détermination et de fierté pour leurs projets. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a eu un impact considérable sur le développement de METRO 2039, dont l'intrigue se concentre désormais sur les choix, les actions, leurs conséquences et le prix à payer pour assurer un avenir. Bien que racontée d'un point de vue résolument ukrainien, METRO 2039 reste une histoire authentiquement METRO. Désormais menée principalement depuis deux sites à Kyiv et à Malte, l'objectif demeure le même : créer une expérience résolument METRO.
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