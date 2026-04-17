Nouvelle faille de sécurité dans Windows Defender découverte quelques heures après la mise à jour :

« C'est tout simplement absurde. Lorsque Windows Defender détecte qu'un fichier malveillant possède une étiquette cloud, pour une raison aussi stupide qu'hilarante, l'antivirus censé protéger décide, à tort, de simplement réenregistrer le fichier trouvé à son emplacement d'origine. La preuve de concept exploite ce comportement pour écraser des fichiers système et obtenir des privilèges d'administrateur », peut-on lire dans le dépôt . « Je crois que les antivirus sont conçus pour supprimer les fichiers malveillants. »

« Ils m'ont personnellement dit qu'ils allaient me ruiner la vie, et ils l'ont fait », écrit l'analyste. « Ils m'ont tout pris. Ils m'ont complètement anéanti et m'ont fait subir toutes les vilaines moqueries possibles. À un moment donné, la situation était devenue tellement grave que je me suis demandé si j'avais affaire à une grande entreprise ou à quelqu'un qui prenait simplement plaisir à me voir souffrir, mais il semble que ce fût une décision mutuelle. »