Test Mega Man Star Force Legacy Collection (PS5) - Redécouvrez la trilogie DS remastérisée

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Test Mega Man Star Force Legacy Collection (PS5) - Redécouvrez la trilogie DS r...
Publié le: 17/04/2026 @ 15:39:04: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMega Man, l'une des franchises légendaires de Capcom, n'a pas eu de nouveau jeu depuis longtemps. La dernière série qui compte véritablement comme une nouvelle entrée est Mega Man 11 , sortie en 2018. Cependant, Capcom continue de s'efforcer de maintenir cette franchise en vie et de la faire ne pas tomber dans l'oubli auprès de ses fans en rééditant ses anciennes séries sous forme de compilations. Après les séries Mega Man, X, Zero/ZX et Battle Network, Capcom ne disposait plus que d'une seule compilation à rééditer sur les plateformes modernes : Star Force. Un an avant la sortie du nouveau Mega Man en 2027, Capcom a enfin sorti la Mega Man Star Force Legacy Collection. La série Mega Man Star Force se déroule en l'an 220X, environ 200 ans après la série Battle Network. Le protagoniste principal est Geo Stelar , un garçon de 11 ans vivant à Echo Ridge. Geo est dévasté depuis la disparition de son père dans l'espace. À la recherche de son père, Geo rencontre une créature extraterrestre nommée Omega-Xis. Étrangement, cette créature peut fusionner avec Geo, le transformant ainsi en Mega Man. Geo a-t-il réussi à retrouver son père ? La première saison s'ouvre sur la présentation du personnage principal, Geo Stelar. Ce jeune homme souffre de dépression depuis la disparition, pendant des années, de son père, Kevin Stelar. Suite à cela, Geo a abandonné ses études et s'est isolé. Le gameplay de la trilogie reste aussi captivant et plaisant que jamais, avec une progression naturelle d'un opus à l'autre. De plus, la construction de deck, combinée à la personnalisation des archétypes grâce aux Capacités, crée une expérience de jeu qui se renforce mutuellement.

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