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Test Forgive Me Father 2 (Nintendo Switch) - Un FPS old school très Lovecraftien
Publié le: 15/04/2026 @ 15:34:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosIl y a quelque chose de fascinant à voir un jeu qui s'empare de l'univers de Lovecraft, le secoue comme un cocktail Molotov et y ajoute un FPS old-school, une esthétique de BD pulp et une bonne dose de délire. Forgive Me Father 2, développé par Byte Barrel, est précisément cela : une suite qui ne se contente pas d'une simple réplique, mais revient en force avec plus de sang, plus de chaos et plus de questions existentielles. L'histoire commence avec le Prêtre, protagoniste du premier chapitre, qui se réveille dans un asile psychiatrique, accusé d'avoir exterminé une ville entière. Un réveil pour le moins perturbant. Commence alors un périple à la fois mental et physique, au milieu de souvenirs déformés , de visions cauchemardesques et de boss tout droit sortis d'un manuel de psychiatrie. Chaque niveau est une confession, chaque ennemi un traumatisme, chaque choix un dilemme moral. Le jeu propose une narration à embranchements, avec des lettres à collectionner et des choix qui influencent la fin. Pari réussi ? Oui, mais seulement si l’on sait lire entre les lignes. N’attendez pas de cinématiques hollywoodiennes ni de dialogues mémorables : ici, le message est véhiculé par le sang, le silence et des regards hantés. Et au final, il est parfaitement cohérent avec le thème. Ce qui est intéressant, c'est que la frontière entre le réel et l'imaginaire reste floue. L'asile pourrait être un lieu physique, un symbole, ou les deux. Les boss ne sont pas de simples ennemis : ils incarnent la culpabilité, la colère et le déni . Au fil de l'aventure du Prêtre, le joueur se demande s'il cherche véritablement la rédemption… ou simplement une manière plus originale de justifier le carnage.

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