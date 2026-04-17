Steam affichera l'historique des prix du jeu. Finies les manipulations promotionnelles.

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Steam affichera l'historique des prix du jeu. Finies les manipulations promotion...
Publié le: 17/04/2026 @ 14:21:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosJusqu'à présent, les utilisateurs devaient recourir à des outils externes pour consulter l'historique des réductions d'un jeu sur Steam. Cependant, cela semble changer. Le code de Steam mentionne une fonctionnalité permettant de consulter l'historique des prix des jeux des 30 derniers jours directement sur la plateforme. Ce serait évidemment un gain de temps considérable pour les clients, qui n'auraient plus besoin de rechercher ces informations ailleurs. Actuellement, des services comme SteamDB sont très populaires et permettent aux utilisateurs de suivre l'évolution des prix des jeux sur Steam. Cette solution fonctionne bien, même si la navigation vers des sites externes n'est pas toujours pratique. L'intégration de cette solution à Steam simplifierait grandement les choses. Selon certaines fuites, la nouvelle option afficherait clairement l'historique des prix des jeux, permettant ainsi aux utilisateurs de vérifier si une promotion donnée représente réellement la meilleure offre du moment. Ceci est particulièrement important pendant les soldes, lorsque les prix peuvent fluctuer rapidement et que les joueurs prennent des décisions sur un coup de tête. Cependant, Valve n'a pour l'instant fait aucune confirmation officielle quant à l'existence ou à l'implémentation de cette fonctionnalité. On ignore également quand elle sera disponible.
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