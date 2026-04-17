L'Union européenne annonce la mise en place d'une application de vérification d'âge en ligne.

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L'Union européenne annonce la mise en place d'une application de vérification ...
Publié le: 17/04/2026 @ 00:16:11: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que le développement d'une application de vérification de l'âge, qui sera disponible dans l'Union européenne, est désormais achevé. Les tests sont en cours et l'outil sera bientôt accessible aux premiers utilisateurs. L’Union européenne développe depuis longtemps de nouveaux logiciels de vérification de l’âge en ligne, destinés, en théorie, à renforcer la sécurité des jeunes internautes exposés à divers types de contenus inappropriés. L'application est désormais prête d'un point de vue technique et rien ne s'oppose à son utilisation par les résidents des États membres de l'UE en temps voulu, comme l'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. « L’application de vérification de l’âge pour les plateformes en ligne est techniquement prête », a déclaré la présidente de la Commission européenne. Elle n’a toutefois pas précisé la date de mise en service de ce nouvel outil, se contentant d’assurer que « ce sera bientôt le cas ». Cette solution répond aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des enfants en ligne et les contenus auxquels ils peuvent être exposés. La vérification de l’âge en elle-même n’est évidemment pas une nouveauté, et la plupart des sites web l’utilisent déjà. Toutefois, le principe de confiance était généralement de mise : si une personne appuyait sur le bouton confirmant sa majorité, le site web ne procédait à aucune vérification et se fiait à sa parole. Cette application vise à changer cela.

Ursula von der Leyen a déclaré que l'application de vérification d'âge en ligne sera largement accessible. Elle a ajouté qu'elle est open source, totalement anonyme et compatible avec tous les appareils. Par conséquent, les utilisateurs ne devraient pas s'inquiéter de la divulgation de leurs données, même si, à l'ère des fuites d'informations, malgré les mesures de sécurité mises en place, cela n'est pas totalement garanti. Dans le même temps, la Commission européenne n'entend pas exonérer les plateformes en ligne de toute responsabilité si elles ne respectent pas les nouvelles règles et utilisent ce logiciel. « Nous avons une tolérance zéro pour les entreprises qui bafouent les droits de nos enfants », a souligné Ursula von der Leyen.
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