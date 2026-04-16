Mozilla présente Thunderbolt : un client d’IA d’entreprise conçu pour le contrôle et l’indépendance

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Mozilla présente Thunderbolt : un client d’IA d’entreprise conçu pour le c...
Publié le: 16/04/2026 @ 19:14:38: Par Nic007 Dans "Mozilla"
MozillaMZLA Technologies Corporation, filiale de la Fondation Mozilla, a annoncé aujourd'hui Thunderbolt, un client d'IA open source offrant aux organisations ce que les services d'IA propriétaires ne peuvent pas : la pleine propriété de leurs données, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs et une infrastructure d'IA entièrement sous leur contrôle – auto-hébergée, personnalisable et basée sur des standards ouverts. Les organisations ont besoin de solutions flexibles et performantes, sans compromis sur le contrôle, la transparence ou l'indépendance à long terme. Grâce à une intégration native avec Haystack de deepset, Thunderbolt étend le contrôle à la couche infrastructure, connectant l'expérience client aux agents de niveau entreprise et à l'orchestration RAG au sein d'une architecture unifiée. MZLA Technologies Corporation est une filiale à 100 % de la Fondation Mozilla et l'organisation à l'origine de Thunderbird, l'un des clients de messagerie open source les plus utilisés au monde, avec plus de 20 millions d'utilisateurs actifs. Guidée par les principes d'ouverture, de contrôle par l'utilisateur et de respect de la vie privée, MZLA développe des logiciels qui permettent aux particuliers et aux organisations de maîtriser leur infrastructure numérique. Thunderbolt est financé par un investissement dédié de Mozilla et est développé par une équipe distincte, spécialisée dans les produits d'IA pour entreprises, et indépendante du développement de Thunderbird, produit grand public financé par des dons.
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