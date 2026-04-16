L'iPhone 18 Pro sera doté d'une ouverture variable – il est déjà en production.

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L'iPhone 18 Pro sera doté d'une ouverture variable – il est déjà en product...
Publié le: 16/04/2026 @ 18:52:46: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple modernise progressivement sa gamme d'iPhone avec des technologies de pointe en photographie mobile. Après avoir dévoilé un téléobjectif de dernière génération sur l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max pourraient devenir les premiers smartphones de la marque à intégrer un appareil photo à ouverture variable. Ce système optique serait déjà produit en série. Samsung utilisait auparavant cette technologie, avant de l'abandonner. Apple semble désormais avoir décidé de la remettre au goût du jour sous une forme plus moderne.

L'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max utilisent une ouverture fixe de f/1.78, limitant ainsi la possibilité pour les utilisateurs de régler manuellement la luminosité et la profondeur de champ. Selon ETNews, les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max offriront une plus grande flexibilité lors de la prise de vue, et la société chinoise Sunny Optical a déjà commencé la production d'actionneurs permettant de modifier la position et les valeurs de l'ouverture. L'assemblage des modules de caméra est prévu ultérieurement ; selon des sources internes, le fabricant LG Innotek devrait lancer la production en juin ou juillet. Compte tenu de la complexité de la production, la part de marché de LG Innotek dans la fourniture de caméras pour Apple pourrait augmenter. L'entreprise est déjà considérée comme le principal partenaire d'Apple dans le domaine de l'optique et investit activement dans la recherche et le développement de nouvelles solutions. Bien que les spécifications exactes de l'ouverture variable restent encore inconnues, le fait que l'entreprise travaille sur ce sujet est encourageant.
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