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Intel assurera plus longtemps le support de ses sockets.
Publié le: 16/04/2026 @ 18:52:06: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes sockets de processeurs Intel, actuels et futurs, pourraient bénéficier du même support et de la même longévité que ceux auparavant associés à AMD. Un représentant d'Intel a déclaré que la nouvelle équipe en charge des clients chez Intel réévalue sa stratégie pour les PC de bureau. Intel ne considère plus les sockets comme des plateformes à durée de vie strictement limitée. Par exemple, le LGA 1700 n'est plus considéré comme une nouvelle plateforme, mais il conserve un rôle important sur le segment d'entrée de gamme. Les cartes mères compatibles avec ce socket sont peu coûteuses et, compte tenu du prix élevé de la mémoire DDR5, de nombreux utilisateurs pourraient privilégier cette plateforme plus ancienne aux solutions plus récentes. Par conséquent, Intel préparerait une nouvelle mise à jour de la gamme Raptor Lake pour le LGA 1700. Les détails restent encore flous, le projet étant à ses débuts.

La nouvelle gamme devrait conserver la même architecture, avec des cœurs Raptor Cove hautes performances et des cœurs Gracemont à faible consommation, ainsi que la même technologie de gravure Intel 7. Elle ne proposera pas de modèles haut de gamme comme le Core i9. Cette approche est cohérente avec la stratégie actuelle de l'entreprise, qui place les sockets LGA 1700 et Raptor Lake au cœur du marché des PC de bureau de milieu de gamme. Il s'agit d'une décision plutôt intéressante, car les utilisateurs de processeurs AMD ont souvent déploré la courte durée de vie de leurs plateformes, d'autant plus qu'AMD produit des processeurs pour les anciens sockets depuis plus de dix ans. AMD empruntera peut-être une voie similaire, ce qui simplifierait grandement la tâche des assembleurs de PC pour joueurs.
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