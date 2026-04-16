L'iPad Air sera doté d'un écran OLED en 2027.

Selon ETNews, Apple équipera l'iPad Air d'un écran OLED début 2026. Samsung Display devrait lancer la production en série de ces dalles fin 2026 ou début 2027, pour une commercialisation prévue entre mars et mai 2027. Après la sortie du nouvel iPad Air, la quasi-totalité des tablettes Apple adoptera les écrans OLED. Seul l'iPad classique conservera pour l'instant son écran LCD. L'iPad Pro avait déjà connu une baisse de la demande suite aux hausses de prix liées au passage à l'OLED ; pour éviter une situation similaire avec l'iPad Air, Apple prévoit d'utiliser une dalle OLED simplifiée.
L'écran serait conçu avec une couche émissive monocouche, des transistors LTPS et un substrat hybride. En simplifiant sa conception, Apple espère limiter la hausse de prix du nouvel iPad Air, mais la qualité d'affichage sera naturellement légèrement inférieure. Cependant, comme il s'agit d'une tablette relativement abordable, cette mise à niveau est tout à fait acceptable, une amélioration attendue depuis des années. Il est à noter que l'iPad Pro utilise déjà des écrans OLED et que, plus tard cette année, Apple prévoit d'intégrer cette technologie à l'iPad mini 8,5 pouces ainsi qu'aux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cela permettra au fabricant d'abandonner définitivement les écrans obsolètes et d'offrir aux acheteurs potentiels un argument de vente supplémentaire. Et, en réalité, c'est tout à fait logique.
L'écran serait conçu avec une couche émissive monocouche, des transistors LTPS et un substrat hybride. En simplifiant sa conception, Apple espère limiter la hausse de prix du nouvel iPad Air, mais la qualité d'affichage sera naturellement légèrement inférieure. Cependant, comme il s'agit d'une tablette relativement abordable, cette mise à niveau est tout à fait acceptable, une amélioration attendue depuis des années. Il est à noter que l'iPad Pro utilise déjà des écrans OLED et que, plus tard cette année, Apple prévoit d'intégrer cette technologie à l'iPad mini 8,5 pouces ainsi qu'aux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cela permettra au fabricant d'abandonner définitivement les écrans obsolètes et d'offrir aux acheteurs potentiels un argument de vente supplémentaire. Et, en réalité, c'est tout à fait logique.
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