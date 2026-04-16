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Le marché des smartphones a reculé pour la première fois depuis 2023.
Publié le: 16/04/2026 @ 18:50:16: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileL'International Data Corporation a publié un rapport préliminaire sur les livraisons mondiales de smartphones pour le premier trimestre 2026, et les données révèlent un recul de la demande. Au cours des trois premiers mois de l'année, 289,7 millions d'appareils ont été livrés, soit une baisse de 4,1 % par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit du premier recul trimestriel du marché depuis 2023. Les analystes pointent du doigt la grave pénurie de mémoire comme principale cause, qui a impacté à la fois l'offre et la demande. Par ailleurs, la hausse du coût des composants a contraint certains fabricants, dont Samsung, à augmenter leurs prix. Samsung s'est imposé comme leader du marché pour ce trimestre avec 62,8 millions de smartphones vendus, soit une part de marché de 21,7 %. Les analystes soulignent la forte demande pour le Samsung Galaxy S26 Ultra, ainsi que le lancement anticipé des Samsung Galaxy A37 et Galaxy A57, qui devraient stimuler les ventes tout au long de l'année.

Apple se classe deuxième avec 61,1 millions d'unités expédiées et une part de marché de 19,6 %. La gamme iPhone 17 continue de séduire les acheteurs et a enregistré une forte croissance en Chine. À noter qu'Apple et Samsung sont les seules marques du top 5 à afficher une croissance annuelle de leurs expéditions et de leur part de marché. Xiaomi se classe troisième avec 33,8 millions d'unités, soit 8 millions de moins que l'année précédente, et une part de marché de 11,7 %. Oppo suit avec 30,7 millions d'unités et une part de marché de 10 %, et Vivo avec 21,2 millions d'unités et une part de marché de 7,5 %. Ces chiffres indiquent un déclin du marché des smartphones.
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