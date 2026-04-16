Les prix des mémoires DRAM et NAND devraient augmenter respectivement de 58 à 63 % et de 70 à 75 % au deuxième trimestre

La dernière étude de TrendForce sur les prix de la mémoire révèle que les fournisseurs de DRAM réorientent leurs capacités de production vers la mémoire HBM et les applications serveur au deuxième trimestre 2026, tout en appliquant des ajustements tarifaires pour réduire les écarts de prix entre les différents segments de produits. Les prix contractuels de la DRAM conventionnelle devraient augmenter de 58 à 63 % en glissement trimestriel, malgré les risques de baisse des livraisons aux marchés finaux. Parallèlement, le marché de la mémoire flash NAND reste tiré par la demande des secteurs de l'IA et des centres de données, avec des hausses de prix qui se répercutent sur l'ensemble de la gamme. Globalement, les prix contractuels de la mémoire flash NAND devraient progresser de 70 à 75 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2026. Evidemment, cela devrait avoir des répercussions sur le prix des ordinateurs, consoles et autres tablettes dans les mois à venir ...
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