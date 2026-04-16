L'Europe se détourne de Microsoft. L'entreprise pâtit de la politique de Trump.

Microsoft subit de plus en plus les conséquences des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe. Pendant des années, le géant américain a été un symbole de stabilité dans l'administration publique, les entreprises et l'éducation, mais aujourd'hui, de plus en plus d'institutions européennes se tournent vers des alternatives à ses services. La raison ne réside plus seulement dans le prix des logiciels ou les conflits de monopole, mais aussi dans la confiance et les relations mutuelles. Ce changement d'attitude est une conséquence directe de la politique de Donald Trump envers ses partenaires européens, qui a ravivé le besoin d'indépendance numérique de l'Union européenne. Si Microsoft ne figurait pas parmi les plus fervents soutiens de l'ancien président américain, sa position sur le Vieux Continent commence à s'affaiblir, peut-être plus que partout ailleurs. Dans plusieurs pays européens, les administrations publiques ont commencé à réduire ouvertement leur dépendance aux logiciels américains. L'Allemagne, la France , l'Autriche et le Danemark étudient la possibilité de passer à des solutions libres ou ont déjà entamé la migration de certains systèmes. C’est une nouvelle particulièrement défavorable pour Microsoft, car ses produits constituent le socle des administrations, ministères et institutions publiques depuis des décennies. Windows, Office et Microsoft 365 ont longtemps été la solution de référence. Aujourd’hui, un nombre croissant de responsables politiques et d’experts estiment qu’une telle dépendance à un fournisseur unique non européen représente une erreur stratégique. Ce changement d'attitude ne s'est pas produit du jour au lendemain. Dans de nombreuses capitales européennes, on constate une conviction croissante : la technologie est devenue un outil d'influence géopolitique et le contrôle des données des citoyens revêt une importance comparable à celle de la sécurité énergétique. Les États-Unis luttent pour garantir que les données sensibles soient traitées exclusivement par des entreprises et des logiciels américains. L'Europe ne devrait-elle pas adopter une approche similaire ?
La hausse des prix est également un facteur important. Ces derniers mois, certains clients Microsoft en Europe ont signalé une augmentation des coûts d'utilisation des services cloud et de la suite Microsoft 365. Pour les administrations publiques et les grandes entreprises, cela représente des millions d'euros de dépenses supplémentaires par an. En temps normal, de nombreux clients accepteraient sans doute des factures plus élevées en échange de commodité et d'un environnement de travail familier. Cependant, cette fois-ci, ces hausses de prix interviennent à un moment particulièrement difficile. Les gouvernements européens commencent à considérer les fournisseurs américains non seulement comme des partenaires technologiques, mais aussi comme des acteurs politiques. De ce fait, Microsoft se trouve dans une situation où affaires et diplomatie sont intimement liées, et les décisions prises à la Maison-Blanche commencent à impacter ses résultats. Il y a quelques années encore, les discussions sur la souveraineté numérique européenne se limitaient souvent à de simples déclarations. Aujourd'hui, face à la prise de conscience croissante des citoyens et à la rupture de confiance entre les États-Unis et l'UE, ces discussions prennent une tout autre tournure. Microsoft tente d'apaiser les inquiétudes, en annonçant notamment le développement de centres de données locaux, des investissements dans l'intelligence artificielle européenne et des garanties supplémentaires en matière de protection des données. Le problème est que, pour certains responsables politiques, ces mesures arrivent trop tard. De plus, Microsoft reste une entreprise non européenne, même si son infrastructure est implantée localement. Cette inquiétude est renforcée par des déclarations antérieures de représentants de l'entreprise, qui ont admis ne pas pouvoir exclure totalement des transferts de données vers les États-Unis dans certaines circonstances légales. De nombreux gouvernements européens jugent cette situation inacceptable et plaident pour une accélération des réformes.
Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que Microsoft n'était pas l'entreprise technologique la plus engagée politiquement durant la campagne présidentielle américaine. D'autres leaders du secteur ont affiché des liens bien plus étroits avec Donald Trump. Bien que Microsoft ait finalement rejoint les autres grandes entreprises du secteur en versant un million de dollars au fonds d'investiture de Trump, ni son PDG, Satya Nadella, ni Bill Gates n'ont assisté à la cérémonie. Malgré cela, c'est Microsoft qui risque d'y perdre le plus aujourd'hui. La raison est simple. Ce ne sont ni les réseaux sociaux ni les chatbots qui sont au cœur du fonctionnement des gouvernements, mais bien les services Microsoft, profondément ancrés dans l'administration, les systèmes étatiques et le travail quotidien des institutions. Si l'Europe aspire à l'indépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, le fabricant de Windows devient une cible de choix.
La hausse des prix est également un facteur important. Ces derniers mois, certains clients Microsoft en Europe ont signalé une augmentation des coûts d'utilisation des services cloud et de la suite Microsoft 365. Pour les administrations publiques et les grandes entreprises, cela représente des millions d'euros de dépenses supplémentaires par an. En temps normal, de nombreux clients accepteraient sans doute des factures plus élevées en échange de commodité et d'un environnement de travail familier. Cependant, cette fois-ci, ces hausses de prix interviennent à un moment particulièrement difficile. Les gouvernements européens commencent à considérer les fournisseurs américains non seulement comme des partenaires technologiques, mais aussi comme des acteurs politiques. De ce fait, Microsoft se trouve dans une situation où affaires et diplomatie sont intimement liées, et les décisions prises à la Maison-Blanche commencent à impacter ses résultats. Il y a quelques années encore, les discussions sur la souveraineté numérique européenne se limitaient souvent à de simples déclarations. Aujourd'hui, face à la prise de conscience croissante des citoyens et à la rupture de confiance entre les États-Unis et l'UE, ces discussions prennent une tout autre tournure. Microsoft tente d'apaiser les inquiétudes, en annonçant notamment le développement de centres de données locaux, des investissements dans l'intelligence artificielle européenne et des garanties supplémentaires en matière de protection des données. Le problème est que, pour certains responsables politiques, ces mesures arrivent trop tard. De plus, Microsoft reste une entreprise non européenne, même si son infrastructure est implantée localement. Cette inquiétude est renforcée par des déclarations antérieures de représentants de l'entreprise, qui ont admis ne pas pouvoir exclure totalement des transferts de données vers les États-Unis dans certaines circonstances légales. De nombreux gouvernements européens jugent cette situation inacceptable et plaident pour une accélération des réformes.
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