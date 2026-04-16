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Spotify est presque comme Amazon. Ils veulent vendre des livres.
Publié le: 16/04/2026 @ 14:41:06: Par Nic007 Dans "Livres"
LivresSpotify diversifie son offre au-delà de la musique depuis des années, mais son incursion dans la vente de livres physiques était difficilement prévisible. Le service s'est associé à Bookshop.org, permettant ainsi aux utilisateurs de l'application de commander des exemplaires papier directement depuis Spotify. L'idée peut paraître surprenante, mais elle est logique. Ces deux dernières années, Spotify a enrichi son catalogue de livres audio, passant de 150 000 à plus de 700 000 titres, et s'est imposé comme un acteur majeur du marché, au même titre qu'Audible et Google Play Livres. L'ajout de livres papier complète naturellement cette offre, d'autant plus que, selon un rapport d'Economy Insights de 2025, près de 73 % des revenus de l'édition proviennent encore de la vente d'exemplaires imprimés. Les lecteurs ne délaissent pas le livre papier, même s'ils apprécient les livres audio. Spotify souligne que les achats intégrés soutiennent les librairies indépendantes partenaires de Bookshop.org, ainsi que les auteurs eux-mêmes. La plateforme verse chaque année des centaines de millions de dollars aux auteurs et aux éditeurs, et cette nouvelle fonctionnalité vise à accroître ces revenus. Déjà disponible pour les utilisateurs Android aux États-Unis et au Royaume-Uni, la version iOS devrait être lancée la semaine prochaine. Malheureusement, nous attendons toujours le lancement de cette version de Spotify sur le Vieux Continent.

Spotify étend également sa fonctionnalité Page Match, qui facilite le passage d'un livre audio à sa version imprimée ou numérique. Cet outil prend désormais en charge plus de 30 nouvelles langues, dont l'allemand, le français et le suédois. Les données de Spotify montrent que les utilisateurs de Page Match écoutent en moyenne 55 % de livres audio de plus que les autres utilisateurs. Les résumés de livres audio font également leur apparition sur Android, proposant de courts résumés de l'intrigue reprenant là où l'utilisateur s'était arrêté. Ils sont particulièrement utiles pour ceux qui reprennent une lecture après une longue interruption. Et tout cela semble formidable ; à tel point qu'il est un peu décevant de devoir attendre une fonctionnalité similaire… pour une durée indéterminée, aucune annonce officielle n'ayant été faite concernant son intégration en Europe.
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