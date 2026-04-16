Samsung augmente les prix de ses smartphones

Samsung augmente les prix de plusieurs appareils, dont le Galaxy Z Flip 7, le Galaxy S25 FE et le Galaxy S25 Edge. Les modèles de base conservent leur prix, mais les modèles à plus grande capacité voient leur prix augmenter de 80 $. La version 512 Go du Galaxy Z Flip 7 coûte désormais 1 300 $, contre 1 220 $ auparavant, tandis que le Galaxy S25 FE 256 Go passe de 710 $ à 750 $. Le Galaxy S25 Edge 512 Go est également proposé à 1 300 $, contre 1 220 $ auparavant. Une semaine auparavant, Samsung avait déjà revu à la hausse les prix du Galaxy Z Fold 7 : la version 1 To coûte désormais 2 499 $, contre 2 419 $, et la version 512 Go 2 199 $, contre 2 119 $ auparavant. Cette augmentation de prix concerne non seulement les smartphones, mais aussi les tablettes : elle s’applique à toute la gamme, quelle que soit la capacité de stockage.
Ces changements s'expliquent par la pénurie mondiale de mémoire, qui fait grimper les prix des modules de RAM et de la mémoire flash NAND utilisée dans les SSD. Par ailleurs, Samsung a récemment augmenté les prix de ses ordinateurs portables Galaxy Book 6 Pro et Book 6 Ultra, et Microsoft a emboîté le pas en relevant le prix de ses Surface Pro et Surface Laptop. De nouvelles hausses de prix sont probables prochainement : les analystes estiment que les grandes marques ont épuisé leurs stocks de mémoire acquis à l'ancien prix et vont désormais augmenter systématiquement les prix de leurs produits, sous peine de voir leurs marges bénéficiaires s'effondrer. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, car les smartphones sont déjà chers.
Ces changements s'expliquent par la pénurie mondiale de mémoire, qui fait grimper les prix des modules de RAM et de la mémoire flash NAND utilisée dans les SSD. Par ailleurs, Samsung a récemment augmenté les prix de ses ordinateurs portables Galaxy Book 6 Pro et Book 6 Ultra, et Microsoft a emboîté le pas en relevant le prix de ses Surface Pro et Surface Laptop. De nouvelles hausses de prix sont probables prochainement : les analystes estiment que les grandes marques ont épuisé leurs stocks de mémoire acquis à l'ancien prix et vont désormais augmenter systématiquement les prix de leurs produits, sous peine de voir leurs marges bénéficiaires s'effondrer. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, car les smartphones sont déjà chers.
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