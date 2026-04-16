Microsoft cesse la commercialisation du Surface Hub 3.

Selon Windows Central, Microsoft prévoit d'arrêter la production du Surface Hub 3, un grand écran collaboratif pour bureaux. De plus, l'entreprise a décidé d'annuler le développement du Surface Hub 4 pour une durée indéterminée. Cet appareil, doté d'un ordinateur intégré, a été présenté pour la première fois en 2015, à la veille de la sortie de Windows 10. Il était disponible en deux versions (50 et 85 pouces), aux prix respectifs de 8 000 $ et 20 000 $. La gamme a survécu au départ de l'ancien responsable de Surface, qui a rejoint Amazon en 2023, ainsi qu'à l'arrêt de la production d'autres appareils comme le Surface Studio, le Surface Duo et le Surface Headphones.
En une dizaine d'années, Microsoft a mis à jour le Surface Hub à plusieurs reprises, notamment en introduisant une conception modulaire. Celle-ci permettait de remplacer les composants internes, tels que le processeur et la carte mère, sans avoir à changer l'appareil entier. Le Surface Hub a été présenté à plusieurs reprises comme un outil de bureau évolutif, mais son prix élevé et l'évolution des modes de travail ont eu raison de lui, surtout après la pandémie, lorsque le télétravail et les pratiques hybrides ont connu une forte croissance. De ce fait, ces appareils n'ont jamais rencontré un succès massif, et leur commercialisation actuelle n'a donc aucun sens. Selon Windows Central, Microsoft et ses partenaires continueront d'écouler les stocks restants de Surface Hub 3, tandis que les Surface Hub 2S et Hub 3 continueront de recevoir des mises à jour de pilotes et de micrologiciels au moins jusqu'en 2027.
En une dizaine d'années, Microsoft a mis à jour le Surface Hub à plusieurs reprises, notamment en introduisant une conception modulaire. Celle-ci permettait de remplacer les composants internes, tels que le processeur et la carte mère, sans avoir à changer l'appareil entier. Le Surface Hub a été présenté à plusieurs reprises comme un outil de bureau évolutif, mais son prix élevé et l'évolution des modes de travail ont eu raison de lui, surtout après la pandémie, lorsque le télétravail et les pratiques hybrides ont connu une forte croissance. De ce fait, ces appareils n'ont jamais rencontré un succès massif, et leur commercialisation actuelle n'a donc aucun sens. Selon Windows Central, Microsoft et ses partenaires continueront d'écouler les stocks restants de Surface Hub 3, tandis que les Surface Hub 2S et Hub 3 continueront de recevoir des mises à jour de pilotes et de micrologiciels au moins jusqu'en 2027.
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