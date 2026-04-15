Microsoft envisage un nouveau modèle de tarification pour le Game Pass suite à l'augmentation de prix

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Microsoft envisage un nouveau modèle de tarification pour le Game Pass suite à...
Publié le: 15/04/2026 @ 16:20:36: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSelon The Verge , Asha Sharma, PDG de la division Xbox chez Microsoft, juge le modèle tarifaire actuel du Xbox Game Pass trop onéreux et annonce des ajustements . Dans une note interne diffusée six mois après une augmentation de prix de 50 % pour l'abonnement « Ultimate », désormais à 26,99 €, elle décrit le service d'abonnement comme un élément central de l'écosystème Xbox, tout en reconnaissant qu'il n'est pas encore pleinement abouti. Par conséquent, le prix et les fonctionnalités seront rééquilibrés à court terme. Mme Sharma précise qu'un modèle plus flexible est prévu à long terme, mais que son développement prendra du temps. Actuellement, plusieurs formules sont proposées, allant de 8,99 € à 26,99 € par mois. Ces coûts plus élevés seraient également liés à l'intégration de titres majeurs tels que Call of Duty , ce qui pourrait impacter directement le chiffre d'affaires.
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