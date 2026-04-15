Des conditions météorologiques dynamiques arrivent dans TOUR DE FRANCE 2026

Publié le: 15/04/2026 @ 15:57:27: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Parmi les nouveautés de cette année, Tour de France 2026 , développé par Cyanide Studio, intègre des conditions météorologiques dynamiques ! Grâce à l’Unreal Engine 5, les étapes de la Grande Boucle gagnent en réalisme avec cette nouvelle fonctionnalité qui influence le gameplay pendant les courses . La pluie est un nouvel élément crucial qui modifie votre façon de jouer. Le terrain devient glissant et chaque virage ou descente peut entraîner une chute . Pour éviter un dérapage, vous devez adapter votre trajectoire et ajuster vos distances de freinage. Attention cependant : un freinage trop brusque risque de faire déraper le vélo et de provoquer une chute, synonyme de perte de temps précieuse pouvant compromettre la victoire ! La pluie exige une vigilance accrue et une meilleure maîtrise des commandes lors des courses sous la pluie. L'agilité est essentielle pour éviter les chutes . Chaque cycliste possède un indice d'agilité qui fait toute la différence lors des courses sous la pluie. Un cycliste avec un indice d'agilité A+ peut adopter des trajectoires plus permissives et dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour récupérer son vélo. Avant chaque course ou étape, il est possible de consulter les prévisions météo dans les menus. Cependant, cette indication ne permet pas d'éviter les surprises : le temps peut changer à tout moment. Une étape peut débuter sous un ciel dégagé et se terminer sous une pluie battante, obligeant les joueurs à s'adapter.
Pour les courses par étapes comme le Tour de France, il est conseillé de consulter les prévisions météo de l'étape en cours et des trois jours suivants afin de mieux anticiper les conditions météorologiques. La météo varie également selon la période de l'année. Les températures font également partie de cette nouveauté. Consultables dans les menus et définies avant le départ de chaque étape, elles influencent la tenue des coureurs. Sous un soleil de plomb, maillots courts et cuissards seront de rigueur. Par temps froid, manchettes et cuissards longs seront indispensables. Les conditions météorologiques sont personnalisables dans les modes MyTour et les parties multijoueurs privées de Critérium. Tour de France 2026 sera disponible sur PlayStation 5 , Xbox Series X|S et PC le 4 juin 2026.
Pour les courses par étapes comme le Tour de France, il est conseillé de consulter les prévisions météo de l'étape en cours et des trois jours suivants afin de mieux anticiper les conditions météorologiques. La météo varie également selon la période de l'année. Les températures font également partie de cette nouveauté. Consultables dans les menus et définies avant le départ de chaque étape, elles influencent la tenue des coureurs. Sous un soleil de plomb, maillots courts et cuissards seront de rigueur. Par temps froid, manchettes et cuissards longs seront indispensables. Les conditions météorologiques sont personnalisables dans les modes MyTour et les parties multijoueurs privées de Critérium. Tour de France 2026 sera disponible sur PlayStation 5 , Xbox Series X|S et PC le 4 juin 2026.
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-04Jeux VidéosMicrosoft envisage un nouveau modèle de tarification pour le Game Pass suite à l'augmentation de prix
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité