Microsoft débloque le système de fichiers FAT32, instaurant la limite de 32 Go

Après des années à appliquer discrètement l'une des restrictions les plus controversées concernant les systèmes de fichiers, Microsoft a levé le verrou imposé aux utilisateurs, une mesure qu'ils attendaient depuis des décennies. Dans la dernière version bêta de Windows 11, la société supprime la limite artificielle de 32 Go pour les volumes FAT32, ouvrant la voie à des disques d'une capacité allant jusqu'à 2 To. FAT32 est une technologie ancienne. Ce système de fichiers, apparu dans les années 1990, reste à ce jour l'un des standards les plus compatibles. Il est pris en charge par la quasi-totalité des systèmes d'exploitation, consoles, téléviseurs, appareils photo et routeurs. Le problème ne résidait cependant pas dans son architecture, mais dans une limitation imposée par l'outil de formatage de Windows. Pendant des années, les utilisateurs ne pouvaient créer que des partitions FAT32 d'une taille maximale de 32 Go, alors même que le système de fichiers autorisait des partitions bien plus importantes. Microsoft change la donne. Dans la dernière version Insider Preview de Windows 11 (build 26300.8170), la limite passe à 2 To. Une seule condition : l’utilisation de la ligne de commande est obligatoire. Les outils graphiques conservent l’ancienne valeur.
L'origine du problème remonte à Windows 95 et Windows 98. À l'époque, une limitation avait été introduite dans l'outil de formatage afin de simplifier la gestion des disques et d'éviter d'éventuels problèmes de performances. Cependant, il ne s'agissait pas d'une limitation technique. Comme l'ont expliqué d'anciens ingénieurs de Microsoft, cette limitation était purement pratique et n'était en aucun cas liée à la spécification FAT32 elle-même. Résultat ? Pendant des années, les utilisateurs ont eu recours à des outils tiers pour contourner le verrouillage et créer des partitions plus grandes. Windows pouvait les gérer sans problème, mais refusait de les créer lui-même. À l'ère des SSD et des clés USB d'une capacité de plusieurs téraoctets, ce changement revêt une importance particulière. Le format FAT32 demeure indispensable partout où la compatibilité est essentielle, des programmes d'installation système aux consoles en passant par les systèmes embarqués. NTFS offre plus de fonctionnalités, mais n'est pas pris en charge partout. exFAT est une alternative, mais n'est pas toujours disponible sur les appareils plus anciens. L'extension des limites du système de fichiers FAT32 signifie que les utilisateurs n'ont plus à choisir entre compatibilité et capacité.
Cette nouvelle version du système ne se limite pas aux modifications apportées à FAT32. Microsoft a également amélioré les paramètres de gestion des volumes de données importants, accru la précision des statistiques réseau et perfectionné les mécanismes de démarrage sécurisé. Cependant, la décision concernant le système de fichiers suscite le plus d'intérêt. C'est l'un de ces changements qui ne figurent pas en première page de la présentation, mais qui a un impact concret sur le travail quotidien des utilisateurs.
L'origine du problème remonte à Windows 95 et Windows 98. À l'époque, une limitation avait été introduite dans l'outil de formatage afin de simplifier la gestion des disques et d'éviter d'éventuels problèmes de performances. Cependant, il ne s'agissait pas d'une limitation technique. Comme l'ont expliqué d'anciens ingénieurs de Microsoft, cette limitation était purement pratique et n'était en aucun cas liée à la spécification FAT32 elle-même. Résultat ? Pendant des années, les utilisateurs ont eu recours à des outils tiers pour contourner le verrouillage et créer des partitions plus grandes. Windows pouvait les gérer sans problème, mais refusait de les créer lui-même. À l'ère des SSD et des clés USB d'une capacité de plusieurs téraoctets, ce changement revêt une importance particulière. Le format FAT32 demeure indispensable partout où la compatibilité est essentielle, des programmes d'installation système aux consoles en passant par les systèmes embarqués. NTFS offre plus de fonctionnalités, mais n'est pas pris en charge partout. exFAT est une alternative, mais n'est pas toujours disponible sur les appareils plus anciens. L'extension des limites du système de fichiers FAT32 signifie que les utilisateurs n'ont plus à choisir entre compatibilité et capacité.
Cette nouvelle version du système ne se limite pas aux modifications apportées à FAT32. Microsoft a également amélioré les paramètres de gestion des volumes de données importants, accru la précision des statistiques réseau et perfectionné les mécanismes de démarrage sécurisé. Cependant, la décision concernant le système de fichiers suscite le plus d'intérêt. C'est l'un de ces changements qui ne figurent pas en première page de la présentation, mais qui a un impact concret sur le travail quotidien des utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité