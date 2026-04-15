Intel prépare des iGPU puissants : Les cartes graphiques bon marché deviendront-elles obsolètes ?

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Intel prépare des iGPU puissants : Les cartes graphiques bon marché deviendron...
Publié le: 15/04/2026 @ 15:20:28: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelPendant des années, les cartes graphiques intégrées ont été principalement associées aux tâches basiques, mais cela a récemment changé grâce aux nouvelles cartes graphiques intégrées d'Intel et d'AMD. De récentes fuites suggèrent qu'AMD pourrait préparer quelque chose d'encore plus ambitieux, au point que la série Nova Lake-S iGPU devrait offrir des performances qui remettront en question l'intérêt d'acheter des cartes graphiques d'entrée de gamme. D'après le leaker Jaykihn, une variante spéciale du processeur serait en cours de développement, dotée de 16 cœurs et d'une puce graphique exceptionnellement puissante. Elle comprendrait 12 cœurs de l'architecture Xe3P, un bond en avant considérable par rapport aux configurations standard équipées de seulement deux cœurs Xe3. Par ailleurs, les ordinateurs portables Panther Lake proposent déjà des iGPU à 12 cœurs, dont les performances sont remarquables lors des tests , et ce, malgré une limite de puissance nettement supérieure. Le processeur utilisera une architecture mixte : quatre cœurs hautes performances Coyote Cove, huit cœurs basse consommation Arctic Wolf et quatre unités basse consommation. Cette configuration offre une base solide pour le travail comme pour les loisirs.

L'information la plus intéressante concerne cependant les performances. Les premières fuites indiquent que le GPU intégré basé sur le Xe3 surpasse la Radeon 890M jusqu'à 70 % dans certaines applications. De plus, dans certains cas, il rivalise avec la GeForce RTX 4050 mobile. Si la version Xe3P s'adapte correctement aux ordinateurs de bureau, cela pourrait représenter une véritable concurrence pour les GPU d'entrée de gamme. La prise en charge de la mémoire DDR5-8000 jouera également un rôle important. Une telle bande passante élevée pourrait améliorer considérablement les performances du GPU intégré, qui ont traditionnellement souffert d'un manque de VRAM dédiée. De plus, des rumeurs circulent concernant un cache bLLC (Big Last Level Cache) de grande capacité, qui pourrait servir de tampon de données et minimiser les goulots d'étranglement. Si les fuites se confirment, Intel pourrait bien bouleverser le segment des processeurs d'entrée de gamme. Un processeur offrant des performances correctes en 1080p sans nécessiter de carte graphique dédiée pourrait séduire de nombreux utilisateurs. Pour l'instant, il faudra patienter jusqu'aux informations officielles, mais Nova Lake-S s'annonce déjà comme l'une des sorties les plus attendues des prochains mois.
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