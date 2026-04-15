Une bannière demandant l'acceptation des cookies, c'est une blague. On est toujours suivis à la trace.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Une bannière demandant l'acceptation des cookies, c'est une blague. On est touj...
Publié le: 15/04/2026 @ 15:17:16: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLes bannières de consentement aux cookies sont devenues partie intégrante de la navigation sur Internet, mais un nouvel audit suggère que pour les plus grands acteurs de la publicité, elles constituent davantage un élément décoratif qu'un outil de protection de la vie privée. Le cabinet d'audit indépendant webXray a publié en mars 2026 un rapport démontrant que Google, Microsoft et Meta ignorent largement les refus des utilisateurs concernant les cookies de suivi. Selon cet audit, le consentement, ou son absence, est souvent sans incidence. Les chiffres sont sans appel : sur les sites web étudiés, 55 % déposent des cookies malgré le refus explicite de l’utilisateur, et 78 % des bannières publicitaires n’appliquent aucunement le choix effectué. Dans le cas de Google, 86 % des demandes auraient été ignorées. Microsoft ignorerait environ la moitié des signaux de refus des cookies, ce qui pourrait lui valoir une amende de 390 millions de dollars. Le cas de Meta est particulièrement révélateur : son code de suivi ne vérifie même pas si l’utilisateur a donné son consentement. Timothy Libert, fondateur de webXray et ancien ingénieur chez Google, affirme que dans les entreprises de ce type, la direction considère les amendes comme une taxe sur l'activité, et non comme une incitation à modifier les pratiques. Autrement dit, payer des milliards d'euros d'amendes coûte tout simplement moins cher que de respecter la vie privée des utilisateurs.

Les trois entreprises ont contesté les conclusions du rapport. Microsoft a expliqué que certains cookies sont nécessaires au fonctionnement des sites web, tandis que Google a globalement rejeté la méthodologie d'audit. Les lois sur la protection de la vie privée n'ont de sens que si elles sont appliquées, et ce rapport montre que le secteur publicitaire calcule activement la rentabilité de leur violation. Pour l'utilisateur lambda, cela signifie que cliquer sur « refus des cookies » peut être un acte purement symbolique.
Intel prépare des iGPU puissants : Les ... »« La console portable PlayStation 6 devrai...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 14-04InternetVotre câble internet pourrait vous écouter. Des scientifiques ont prouvé que c'était possible.
 10-04InternetAmazon Leo offre un meilleur prix et une meilleure vitesse. Starlink perdra-t-il sa position ?
 09-04InternetLa Grèce interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans
 07-04InternetLes États-Unis veulent interdire les sites pirates. Google et Cloudflare seront contraints de le faire.
 30-03InternetUne nouvelle technologie coréenne permet une connectivité sans fil jusqu'à 100 mètres sous terre.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos15-04
Microsoft envisage un nouveau modèle de tarification pour le Game Pass suite à l'augmentation de prix
 Jeux Vidéos15-04
Des conditions météorologiques dynamiques arrivent dans TOUR DE FRANCE 2026
 Windows15-04
Microsoft débloque le système de fichiers FAT32, instaurant la limite de 32 Go
 Intel15-04
Intel prépare des iGPU puissants : Les cartes graphiques bon marché deviendront-elles obsolètes ?
 Internet15-04
Une bannière demandant l'acceptation des cookies, c'est une blague. On est toujours suivis à la trace.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page