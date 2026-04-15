La PlayStation 6 portable, dont la sortie reste à confirmer, offrirait une rétrocompatibilité complète. Selon un document interne analysé par le site spécialisé Moore's Law Is Dead, l'appareil serait compatible avec les jeux PS4 et PS5. Il serait doté d'un APU conçu sur mesure, capable de gérer le ray tracing. La compatibilité avec les jeux PS5, pour lesquels le ray tracing est impossible à désactiver, est particulièrement importante. La console portable devrait néanmoins pouvoir les faire tourner. Les jeux PS4 seraient également entièrement compatibles. Le document mentionne par ailleurs des optimisations de l'architecture RDNA5 et une lecture multimédia écoénergétique, suggérant une conformité aux réglementations, notamment celles de l'UE. De plus, les développeurs adapteraient leurs jeux dès le début : le document évoque des modifications des ressources et des textures pour un mode d'économie d'énergie spécifiquement conçu pour les appareils portables. Sony n'a confirmé aucune de ces informations.
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