 Se connecter 
 Se connecter 
        
La console portable PlayStation 6 devrait offrir une rétrocompatibilité avec l...
Publié le: 15/04/2026 @ 15:14:30: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa PlayStation 6 portable, dont la sortie reste à confirmer, offrirait une rétrocompatibilité complète. Selon un document interne analysé par le site spécialisé Moore's Law Is Dead, l'appareil serait compatible avec les jeux PS4 et PS5. Il serait doté d'un APU conçu sur mesure, capable de gérer le ray tracing. La compatibilité avec les jeux PS5, pour lesquels le ray tracing est impossible à désactiver, est particulièrement importante. La console portable devrait néanmoins pouvoir les faire tourner. Les jeux PS4 seraient également entièrement compatibles. Le document mentionne par ailleurs des optimisations de l'architecture RDNA5 et une lecture multimédia écoénergétique, suggérant une conformité aux réglementations, notamment celles de l'UE. De plus, les développeurs adapteraient leurs jeux dès le début : le document évoque des modifications des ressources et des textures pour un mode d'économie d'énergie spécifiquement conçu pour les appareils portables. Sony n'a confirmé aucune de ces informations.
Une bannière demandant l'acceptation de... »« « La PlayStation 6 Lite est techniqueme...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 15-04Consoles« La PlayStation 6 Lite est techniquement irréaliste et irréalisable. »
 13-04ConsolesLa nouvelle Xbox arrivera-t-elle plus tôt que prévu ?
 13-04ConsolesLa PS6 serait disponible en trois versions dès son lancement
 07-04ConsolesSony dévoile aux développeurs les premiers indices concernant la PS6.
 02-04ConsolesLe prix de la Nintendo Switch 2 va encore augmenter.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos15-04
Microsoft envisage un nouveau modèle de tarification pour le Game Pass suite à l'augmentation de prix
 Jeux Vidéos15-04
Des conditions météorologiques dynamiques arrivent dans TOUR DE FRANCE 2026
 Windows15-04
Microsoft débloque le système de fichiers FAT32, instaurant la limite de 32 Go
 Intel15-04
Intel prépare des iGPU puissants : Les cartes graphiques bon marché deviendront-elles obsolètes ?
 Internet15-04
Une bannière demandant l'acceptation des cookies, c'est une blague. On est toujours suivis à la trace.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page