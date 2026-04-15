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« La PlayStation 6 Lite est techniquement irréaliste et irréalisable. »
Publié le: 15/04/2026 @ 15:04:15: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon KeplerL2, un informateur réputé pour sa fiabilité en matière de matériel informatique, un modèle « Lite » de la PlayStation 6 serait techniquement et économiquement irréaliste. Cette spéculation fait suite à une analyse des coûts de production potentiels et de la structure tarifaire de la prochaine PlayStation. L'idée d'un modèle moins cher, basé sur le processeur graphique (APU) d'une console portable en développement, a alors émergé. Cependant, cette variante engendrerait des problèmes de développement considérables. « Non, ce serait un cauchemar pour les développeurs », a commenté KeplerL2. L'informateur explique que les exigences de développement varient fortement selon les plateformes cibles. Optimiser un contenu pour un petit écran 1080p est très différent de l'afficher sur un grand téléviseur 4K. Les développeurs devraient effectuer des ajustements supplémentaires pour obtenir une qualité et des performances comparables. Par ailleurs, la compatibilité avec les consoles portables reste incertaine. Techniquement, l'APU de la console portable présente également des limitations. Il utilise des bibliothèques à faible consommation et ne peut atteindre des fréquences d'horloge élevées, quelle que soit l'alimentation. Le déploiement de cette technologie dans un système stationnaire avec sortie 4K limiterait considérablement les performances. La mise à l'échelle n'offre pas non plus de solution pratique, car le passage de 1080p à 4K implique une charge de calcul considérable et une perte de qualité perceptible.

« Cela équivaut à une mise à l'échelle 16x, difficile à implémenter sans artefacts ni flou. Le coût de la mise à l'échelle dépend également de la résolution cible. Ainsi, si l'on suppose que la mise à l'échelle 1080p avec FSR5/PSSR3 sur Canis prend environ 2 ms, la mise à l'échelle 4K nécessiterait environ 8 ms », écrit KeplerL2. « Même avec des fréquences d'horloge plus élevées en mode station d'accueil, au moins 5 à 6 ms seraient probablement nécessaires. Les développeurs devraient donc effectuer des optimisations supplémentaires pour le fonctionnement en mode station d'accueil afin d'atteindre la même fréquence d'images qu'en mode portable. » Un modèle plus abordable reste cependant envisageable : utiliser une version modifiée du processeur principal, avec des fonctionnalités réduites. Les économies réalisées sur la RAM, le refroidissement et les SSD permettraient de réduire considérablement les coûts de production et de proposer un prix plus bas.
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