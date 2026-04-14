Test GreedFall : The Dying World (PS5) - Une suite réussie mais perfectible

Publié le: 14/04/2026 @ 22:24:14: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
GreedFall : The Dying World est la suite du RPG acclamé GreedFall. Sorti en 2019, le premier opus a conquis le public grâce à une intrigue captivante, l'exploration et des combats typiques des RPG, le tout avec une narration immersive. Ce nouvel épisode est resté plus de deux ans en Accès Anticipé sur Steam avant d'enfin être lancé sur consoles. L'intrigue de GreedFall : The Dying World s'articule autour de la lutte pour la survie dans un monde ravagé par une maladie inconnue, un fléau qui décime la population et transforme la nature même de la planète. L'atmosphère sombre et oppressante est palpable dès les premières minutes, avec des décors qui reflètent l'effondrement d'une société où l'espoir est une denrée rare. Notre protagoniste, un nouveau personnage par rapport au premier opus, se retrouve plongé dans une guerre entre factions, chacune poursuivant ses propres intérêts : résoudre la crise ou l'exploiter à son avantage. Vous n'incarnez ni un colonisateur ni un diplomate, mais un habitant de l'île de Teer Fradee. L'histoire se déroule avant les événements du premier jeu et s'attarde sur les débuts de la colonisation et son impact sur la population insulaire. Grâce à une longue introduction qui occupe près de six heures, vous pourrez constater comment les colonisateurs exploitent les ressources de l'île, souvent avec des conséquences désastreuses, perturbant ainsi l'équilibre de l'écosystème et causant de vives inquiétudes aux insulaires. Après des événements tragiques, notre personnage est kidnappé et transporté loin de sa terre natale, sur le continent de Gacane, le même « monde mort » que dans le premier opus. Tandis que vous luttez pour survivre et retrouver votre chemin, vous vous retrouvez peu à peu mêlé aux intrigues politiques des grandes puissances et, avec vos compagnons, vous apprenez que chaque empire recèle des secrets et que nul n'est innocent.
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