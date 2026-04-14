iOS 18.2 bêta 2 : Nouveautés exclusives à l’Europe et changements pour votre iPhone

Apple a publié la bêta 2 d'iOS 26.5 pour les développeurs, deux semaines après la première. Ceux qui espéraient des nouveautés importantes seront déçus : cette mise à jour peaufine des fonctionnalités déjà aperçues, sans rien changer de radical. Et non, la nouvelle Siri n'est pas encore là, comme c'est souvent le cas avec les versions bêta. Il est toutefois utile de savoir ce qui se prépare, car certaines des nouvelles fonctionnalités nous concernent directement, nous autres utilisateurs européens, et d'autres nous concernent de près même si cela ne paraît pas évident au premier abord. La nouveauté la plus commentée concerne Apple Maps : la fonctionnalité « Lieux suggérés » poursuit sa phase de test et propose des lieux à proximité en fonction des tendances locales. Ce contexte est marqué par l’ arrivée de la publicité sur Apple Maps , un choix qui ne nous enchante guère, mais qui semble désormais inévitable. Côté messagerie, Apple teste le chiffrement de bout en bout pour RCS entre iPhone et Android, mais il est peu probable que cette fonctionnalité arrive en Europe prochainement. Donc, pour ceux d'entre vous qui utilisent Android et qui écrivent à des utilisateurs d'iPhone, il n'y a rien à célébrer pour le moment.
Ce qui nous intéresse davantage, c'est l'ensemble des fonctionnalités qu'Apple teste en exclusivité en Europe : le jumelage de proximité, le transfert des notifications et le partage d'activité en temps réel avec les appareils connectés tiers. Concrètement, notre iPhone pourrait enfin mieux communiquer avec les montres connectées non Apple . Nous en avons déjà parlé à propos d' iOS 26.5 et des Activités en direct sur les appareils tiers , et il semble qu'Apple investisse massivement dans ce domaine, probablement pour se conformer à la réglementation européenne en matière d'interopérabilité. Le transfert de fichiers d'iPhone vers Android a également été légèrement modifié : vous pouvez désormais choisir entre « Tous », « Un an » ou « 30 jours », une flexibilité accrue qui, sans être révolutionnaire, est toujours appréciable. Quant à la nouvelle Siri , tout a été repoussé : comme prévu, les fonctionnalités d'IA les plus avancées seront déployées avec iOS 27 , et chaque nouvelle version bêta semble confirmer cette tendance.
Ce qui nous intéresse davantage, c'est l'ensemble des fonctionnalités qu'Apple teste en exclusivité en Europe : le jumelage de proximité, le transfert des notifications et le partage d'activité en temps réel avec les appareils connectés tiers. Concrètement, notre iPhone pourrait enfin mieux communiquer avec les montres connectées non Apple . Nous en avons déjà parlé à propos d' iOS 26.5 et des Activités en direct sur les appareils tiers , et il semble qu'Apple investisse massivement dans ce domaine, probablement pour se conformer à la réglementation européenne en matière d'interopérabilité. Le transfert de fichiers d'iPhone vers Android a également été légèrement modifié : vous pouvez désormais choisir entre « Tous », « Un an » ou « 30 jours », une flexibilité accrue qui, sans être révolutionnaire, est toujours appréciable. Quant à la nouvelle Siri , tout a été repoussé : comme prévu, les fonctionnalités d'IA les plus avancées seront déployées avec iOS 27 , et chaque nouvelle version bêta semble confirmer cette tendance.
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