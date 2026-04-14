L'USB-C obligatoire sur les ordinateurs portables : qu'est-ce qui change vraiment pour les acheteurs ?

À compter du 28 avril 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables vendus dans l'Union européenne devront être compatibles avec la charge USB Type-C . Il ne s'agit pas d'une simple recommandation, mais d'une obligation imposée par la directive européenne 2022/2380 . La directive est entrée en vigueur le 27 décembre 2022 et sa mise en œuvre se fait par étapes. La première étape a eu lieu le 28 décembre 2024 , date à laquelle la norme USB-C a été étendue aux smartphones et autres appareils portables. La prochaine étape concerne les ordinateurs portables , avec pour objectif affiché de parvenir à un système de charge unifié afin de réduire le gaspillage et les problèmes d'incompatibilité. Le principal changement est clair : chaque nouvel ordinateur portable devra comporter au moins un port USB-C permettant de recharger la batterie. Cette obligation s’applique à tous les modèles vendus en Europe, des ordinateurs portables d’entrée de gamme aux machines professionnelles. La directive n'élimine cependant pas nécessairement les connecteurs propriétaires . Des fabricants comme Apple ou Microsoft pourront continuer à proposer des solutions telles que MagSafe ou des connecteurs dédiés, tant que l'option de chargement USB-C restera disponible. En pratique, de nombreux ordinateurs portables offriront une double option : l'USB-C pour une compatibilité universelle et le connecteur propriétaire pour ceux qui préfèrent rester dans l'écosystème « traditionnel ». La coexistence des deux systèmes s'avère particulièrement intéressante dans le domaine des ordinateurs portables de jeu les plus exigeants . L'USB-C, dans sa version actuelle, délivre jusqu'à 240 watts , une puissance élevée mais pas toujours suffisante pour les sessions de jeu les plus intenses. C'est pourquoi les fabricants pourraient compléter le port USB-C par une alimentation dédiée plus puissante , à utiliser lorsque l'ordinateur portable fonctionne à plein régime.
L'idée d'utiliser un seul câble pour plusieurs appareils est pratique, mais elle a un inconvénient : le chargeur d'ordinateur portable risque de ne plus être inclus dans la boîte. La directive n'oblige pas les fabricants à l'inclure, et beaucoup pourraient saisir cette opportunité pour réduire les coûts et la taille des emballages. Pour les smartphones , la transition s'est faite relativement sans douleur, car la plupart des gens possèdent déjà plusieurs adaptateurs secteur USB-C à la maison. Avec les ordinateurs portables, la situation est différente : ils ont besoin de chargeurs plus puissants et plus fiables, qui ne sont pas toujours présents dans les tiroirs. Pour optimiser la charge via USB-C sur un ordinateur portable, il est conseillé d'opter pour un adaptateur secteur compatible avec la norme Power Delivery (PD) , capable de fournir au moins 65 watts , voire 100 watts ou plus selon le modèle . Ces accessoires coûtent souvent plus de 50 euros , une dépense à prendre en compte dans le budget de votre nouvel ordinateur. Un aspect positif de cette transparence concerne l'emballage : la directive exige des fabricants qu'ils indiquent clairement sur la boîte les performances de charge de l'appareil et si un chargeur est inclus. Ainsi, les acheteurs peuvent immédiatement savoir s'ils devront prévoir un coût supplémentaire et quelle est la puissance réellement nécessaire.
L'idée d'utiliser un seul câble pour plusieurs appareils est pratique, mais elle a un inconvénient : le chargeur d'ordinateur portable risque de ne plus être inclus dans la boîte. La directive n'oblige pas les fabricants à l'inclure, et beaucoup pourraient saisir cette opportunité pour réduire les coûts et la taille des emballages. Pour les smartphones , la transition s'est faite relativement sans douleur, car la plupart des gens possèdent déjà plusieurs adaptateurs secteur USB-C à la maison. Avec les ordinateurs portables, la situation est différente : ils ont besoin de chargeurs plus puissants et plus fiables, qui ne sont pas toujours présents dans les tiroirs. Pour optimiser la charge via USB-C sur un ordinateur portable, il est conseillé d'opter pour un adaptateur secteur compatible avec la norme Power Delivery (PD) , capable de fournir au moins 65 watts , voire 100 watts ou plus selon le modèle . Ces accessoires coûtent souvent plus de 50 euros , une dépense à prendre en compte dans le budget de votre nouvel ordinateur. Un aspect positif de cette transparence concerne l'emballage : la directive exige des fabricants qu'ils indiquent clairement sur la boîte les performances de charge de l'appareil et si un chargeur est inclus. Ainsi, les acheteurs peuvent immédiatement savoir s'ils devront prévoir un coût supplémentaire et quelle est la puissance réellement nécessaire.
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