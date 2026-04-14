Google Messages intÃ¨gre enfin la corbeille

Qui n'a jamais supprimÃ© par erreur une conversation sur Google Messages et l'a aussitÃ´t regrettÃ© ? Pendant des annÃ©es, ce bouton Â« Supprimer Â» Ã©tait synonyme de suppression dÃ©finitive, puisqu'il Ã©tait impossible de rÃ©cupÃ©rer les messages. Enfin, nos confrÃ¨res d'Android Authority annoncent que Google a officiellement dÃ©ployÃ© la corbeille pour son application de messagerie. Cette fonctionnalitÃ© aligne Google Messages sur le comportement dÃ©jÃ connu de Gmail et Google Photos : les messages supprimÃ©s ne disparaissent pas immÃ©diatement, mais sont placÃ©s dans un dossier dÃ©diÃ© Ã partir duquel ils peuvent Ãªtre rÃ©cupÃ©rÃ©s. ConcrÃ¨tement, lorsque vous supprimez un message ou une conversation entiÃ¨re, celui-ci est dÃ©placÃ© vers la Corbeille et y reste pendant 30 jours avant d'Ãªtre dÃ©finitivement supprimÃ©. Les utilisateurs d'un appareil fonctionnant sous Android Go , la version allÃ©gÃ©e du systÃ¨me d'exploitation, disposent d'un dÃ©lai plus court de seulement 7 jours . Pendant cette pÃ©riode, vous pouvez restaurer les messages dans votre boÃ®te de rÃ©ception principale ou vider la Corbeille manuellement pour libÃ©rer de l'espace immÃ©diatement. Dans l'interface de l'application, l' option Â« Supprimer Â» devient Â« DÃ©placer vers la corbeille Â» : pour retrouver les messages supprimÃ©s, il suffit d'appuyer sur votre photo de profil en haut Ã droite, oÃ¹ la nouvelle option Corbeille apparaÃ®t Ã cÃ´tÃ© d'Archives et de Spam. De lÃ , vous pouvez agir sur chaque message individuellement ou utiliser les boutons Â« Vider la corbeille Â» et Â« Tout restaurer Â» pour tout gÃ©rer en une seule fois.
Le dÃ©ploiement se fait progressivement cÃ´tÃ© serveur. Par consÃ©quent, mÃªme si l'application est mise Ã jour vers la derniÃ¨re version stable, il se peut que vous deviez patienter quelques jours avant de voir la fonctionnalitÃ© apparaÃ®tre. Compte tenu du nombre important de mises Ã jour que connaÃ®t actuellement Google Messages , il s'agit probablement de la nouveautÃ© la plus utile de ces derniers mois : combien de fois avons-nous ratÃ© un code de vÃ©rification ou une conversation importante Ã cause d'une simple erreur de manipulation ?
Le dÃ©ploiement se fait progressivement cÃ´tÃ© serveur. Par consÃ©quent, mÃªme si l'application est mise Ã jour vers la derniÃ¨re version stable, il se peut que vous deviez patienter quelques jours avant de voir la fonctionnalitÃ© apparaÃ®tre. Compte tenu du nombre important de mises Ã jour que connaÃ®t actuellement Google Messages , il s'agit probablement de la nouveautÃ© la plus utile de ces derniers mois : combien de fois avons-nous ratÃ© un code de vÃ©rification ou une conversation importante Ã cause d'une simple erreur de manipulation ?
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