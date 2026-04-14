Intel riposte face à AMD : une fuite révèle des détails sur Nova Lake-S

De nouvelles fuites concernant les futurs processeurs de bureau Intel Core Ultra Series 4, nom de code Nova Lake-S, viennent d'apparaître en ligne. Selon des sources de VideoCardz , Intel préparerait une véritable révolution en matière de nombre de cœurs et d'architecture de puce. Les processeurs conserveront la conception modulaire (à base de tuiles) de la génération Intel Core Ultra Series 2, mais avec des modifications importantes. Les nouvelles puces seront basées sur le socket LGA1954, destiné à remplacer l'actuel LGA1851 et, surtout, à garantir la compatibilité avec les systèmes de refroidissement existants. Selon des informations récentes, Intel prévoit de maintenir cette plateforme pendant plusieurs générations, ce qui pourrait ravir les amateurs de mises à niveau. La nouvelle série comprendra une large gamme de modèles, du Core Ultra 3 aux unités haut de gamme Ultra 9. Même les configurations d'entrée de gamme proposeront une architecture hybride, avec par exemple quatre cœurs performants (P) et des cœurs basse consommation (LPE). Les modèles haut de gamme verront le nombre de cœurs augmenter considérablement, jusqu'à 8P + 16E + 4LPE (soit 28 cœurs au total). Mais ce n'est que le début. La principale nouveauté réside dans les processeurs à double puce. Cela permet à Intel d'augmenter considérablement le nombre de cœurs, proposant des configurations allant jusqu'à 16P + 32E + 4LPE (52 cœurs).
Intel introduira également la technologie bLLC (Big Last Level Cache), une couche supplémentaire de mémoire cache intégrée au processeur. Cette technologie répond directement à la solution 3D V-Cache d'AMD et pourrait améliorer considérablement les performances des jeux et des applications. Il faudra cependant attendre les détails pour en savoir plus. Tous les modèles intégreront une nouvelle unité NPU6, conforme aux exigences Copilot+, témoignant de l'importance croissante de l'IA dans les ordinateurs de bureau. Ils prendront également en charge Thunderbolt 5, une mémoire DDR5 plus rapide et une carte graphique intégrée basée sur l'architecture Xe3. Nova Lake-S promet d'être l'une des générations de processeurs Intel les plus ambitieuses de ces dernières années. Si les fuites se confirment, nous assisterons à un bond de performances considérable, ce qui est manifestement la réponse de l'entreprise à la perte de sa position de leader sur ce segment face à AMD et ses processeurs Ryzen. La seule question qui se pose est de savoir ce que l'équipe rouge nous réserve ensuite, car elle ne compte certainement pas céder du terrain facilement.
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