Microsoft a augmentÃ© les prix de ses ordinateurs portables.

Le marchÃ© des PC a dÃ©jÃ Ã©tÃ© durement touchÃ© par la crise de la mÃ©moire vive et les pÃ©nuries de composants, et maintenant, les appareils Microsoft en subissent les consÃ©quences : la gamme Surface voit son prix augmenter de 200 Ã 500 dollars, selon le modÃ¨le. La Surface Pro 13 pouces, Ã©quipÃ©e dâ€™un processeur Snapdragon X, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, coÃ»te dÃ©sormais 1 499 dollars, contre 1 199 dollars auparavant. La Surface Pro 12 pouces, plus compacte, dotÃ©e du mÃªme processeur, de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, voit son prix passer de 799 dollars Ã 1 049 dollars. En rÃ©alitÃ©, tous les ordinateurs du fabricant ont vu leur prix augmenter, sans exception. Dans un commentaire Ã Windows Central, des reprÃ©sentants de Microsoft ont justifiÃ© cette hausse par lâ€™augmentation du coÃ»t de la mÃ©moire et des composants, soulignant leur volontÃ© de maintenir un Ã©quilibre entre prix, qualitÃ© et innovation.
Il est Ã noter que cette situation intervient dans un contexte de baisse rÃ©cente des prix spot de la DDR4, mais le marchÃ© des composants reste globalement tendu. Les appareils Surface n'Ã©taient dÃ©jÃ pas considÃ©rÃ©s comme les ordinateurs portables Windows offrant le meilleur rapport qualitÃ©-prix, et aprÃ¨s cette hausse de prix, leur position pourrait encore se fragiliser, notamment face aux nouvelles offres d'Apple, dont le populaire MacBook Neo Ã 600 $. Un autre facteur demeure les limitations de l'Ã©cosystÃ¨me Windows on Arm et des processeurs Snapdragon, qui prÃ©sentent actuellement un manque de compatibilitÃ© applicative par rapport aux solutions traditionnelles. Par consÃ©quent, les ventes de l'entreprise vont clairement diminuer, mais Microsoft en est probablement parfaitement conscient.
Il est Ã noter que cette situation intervient dans un contexte de baisse rÃ©cente des prix spot de la DDR4, mais le marchÃ© des composants reste globalement tendu. Les appareils Surface n'Ã©taient dÃ©jÃ pas considÃ©rÃ©s comme les ordinateurs portables Windows offrant le meilleur rapport qualitÃ©-prix, et aprÃ¨s cette hausse de prix, leur position pourrait encore se fragiliser, notamment face aux nouvelles offres d'Apple, dont le populaire MacBook Neo Ã 600 $. Un autre facteur demeure les limitations de l'Ã©cosystÃ¨me Windows on Arm et des processeurs Snapdragon, qui prÃ©sentent actuellement un manque de compatibilitÃ© applicative par rapport aux solutions traditionnelles. Par consÃ©quent, les ventes de l'entreprise vont clairement diminuer, mais Microsoft en est probablement parfaitement conscient.
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