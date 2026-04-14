L'iPhone Fold connaîtra un succès immédiat.

Le prochain iPhone Fold marquera l'entrée d'Apple sur le marché des smartphones pliables, et les analystes du secteur prévoient un succès immédiat. Selon un récent rapport de TrendForce, ce premier iPhone pliable permettra à l'entreprise de conquérir 19,3 % du marché des appareils pliables d'ici 2026, la plaçant d'emblée en troisième position derrière Huawei et Samsung. Bien qu'Apple arrive sur le segment des smartphones pliables plus tard que ses concurrents, les analystes estiment que la forte demande des utilisateurs impatients de découvrir ce nouveau format, conjuguée à un écosystème solide et à la fidélité de sa clientèle, permettra à l'entreprise de s'imposer rapidement parmi les leaders du marché.
L'un des principaux objectifs de développement de l'iPhone Fold était de réduire le pli de l'écran et, comme le souligne le rapport, la gestion des matériaux joue un rôle crucial. Si l'impression 3D et le métal liquide ont déjà été utilisés pour la charnière de l'appareil, ainsi qu'une double couche de verre ultra-fin, un autre élément clé a été révélé : l'adhésif optiquement transparent (OCA). Ce matériau est déjà utilisé dans les écrans pliables d'autres fabricants, mais Apple en perfectionne les propriétés. Parmi celles-ci figurent sa capacité à absorber les contraintes de manière uniforme, à moduler la rigidité et à empêcher l'accumulation de contraintes en un point précis. L'OCA est positionné entre les couches de l'écran, et la version d'Apple est censée répartir uniformément les contraintes, évitant ainsi un pli visible au centre de l'écran.
L'un des principaux objectifs de développement de l'iPhone Fold était de réduire le pli de l'écran et, comme le souligne le rapport, la gestion des matériaux joue un rôle crucial. Si l'impression 3D et le métal liquide ont déjà été utilisés pour la charnière de l'appareil, ainsi qu'une double couche de verre ultra-fin, un autre élément clé a été révélé : l'adhésif optiquement transparent (OCA). Ce matériau est déjà utilisé dans les écrans pliables d'autres fabricants, mais Apple en perfectionne les propriétés. Parmi celles-ci figurent sa capacité à absorber les contraintes de manière uniforme, à moduler la rigidité et à empêcher l'accumulation de contraintes en un point précis. L'OCA est positionné entre les couches de l'écran, et la version d'Apple est censée répartir uniformément les contraintes, évitant ainsi un pli visible au centre de l'écran.
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