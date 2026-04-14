L'UE cible ChatGPT. Bruxelles prÃ©pare une rÃ©glementation des plus strictes pour les chatbots.

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L'UE cible ChatGPT. Bruxelles prÃ©pare une rÃ©glementation des plus strictes pou...
PubliÃ© le: 14/04/2026 @ 00:45:58: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitLa Commission europÃ©enne s'apprÃªte Ã  prendre une dÃ©cision qui pourrait avoir un impact considÃ©rable sur le fonctionnement de l'un des outils d'intelligence artificielle les plus populaires. Selon le quotidien allemand Handelsblatt, ChatGPT devrait Ãªtre reconnu comme un moteur de recherche internet de trÃ¨s grande envergure. Cette classification signifie que le systÃ¨me sera soumis Ã  une rÃ©glementation stricte en vertu de la loi sur les services numÃ©riques. Il s'agit de l'un des textes lÃ©gislatifs les plus importants rÃ©gissant le fonctionnement des plateformes numÃ©riques au sein de l'Union europÃ©enne. La dÃ©cision, qui sera annoncÃ©e dans les prochains jours, constitue une nouvelle Ã©tape vers un contrÃ´le renforcÃ© des technologies basÃ©es sur l'intelligence artificielle. Si cette classification entre en vigueur, OpenAI devra se conformer Ã  plusieurs exigences de transparence et de sÃ©curitÃ©. La rÃ©glementation portera sur le fonctionnement des algorithmes, la modÃ©ration des contenus et les mÃ©canismes de recommandation. La question de la publicitÃ© est particuliÃ¨rement importante. L'entreprise a dÃ©jÃ  commencÃ© Ã  tester son affichage sur ChatGPT, ce qui a attirÃ© l'attention des autoritÃ©s de rÃ©gulation. L'introduction de contenus commerciaux dans les conversations avec l'IA soulÃ¨ve des questions quant Ã  la sÃ©curitÃ© des utilisateurs et aux risques de manipulation. Par le passÃ©, des prÃ©occupations similaires avaient conduit Ã  la dÃ©mission d'un des chercheurs travaillant avec OpenAI, qui avait soulignÃ© les risques liÃ©s Ã  l'intÃ©gration de publicitÃ©s dans le systÃ¨me conversationnel.

Cette dÃ©cision repose sur des donnÃ©es relatives Ã  l'ampleur des activitÃ©s de ChatGPT en Europe. En 2025, le nombre d'utilisateurs actifs a dÃ©passÃ© les 120 millions, excÃ©dant largement le seuil rÃ©glementaire de 45 millions. Ce chiffre place automatiquement le service parmi les plus grandes plateformes numÃ©riques. Ce groupe comprend dÃ©jÃ  des gÃ©ants mondiaux de la technologie, soumis aux rÃ¨gles les plus strictes. Pour ChatGPT, cela signifie qu'il entre dans la catÃ©gorie des services considÃ©rÃ©s comme une infrastructure critique pour la sociÃ©tÃ© de l'information. La rÃ©glementation de la DSA ne se limite pas Ã  la lutte contre les contenus illÃ©gaux. Les plateformes doivent analyser l'impact de leurs services sur la santÃ© mentale des utilisateurs, le dÃ©bat public et l'accÃ¨s Ã  une information fiable. MÃªme les donnÃ©es officielles publiÃ©es par OpenAI indiquent qu'un faible pourcentage, mais non nÃ©gligeable, d'utilisateurs prÃ©sentent des signes de troubles mentaux graves lors de l'utilisation du systÃ¨me. Chaque semaine, des centaines de milliers d'appels contiennent des signaux liÃ©s Ã  des crises de santÃ© mentale, dont certains Ã©voquent des pensÃ©es suicidaires. Cela pose de nouveaux dÃ©fis aux crÃ©ateurs de l'outil en matiÃ¨re de responsabilitÃ© quant Ã  son utilisation.

Le non-respect de la rÃ©glementation peut entraÃ®ner de graves consÃ©quences financiÃ¨res, et l'Union europÃ©enne a maintes fois dÃ©montrÃ© sa volontÃ© d'infliger des amendes importantes. Fin 2025, X a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  une amende de 120 millions d'euros pour des infractions liÃ©es Ã  la transparence et Ã  la prÃ©sentation du contenu. Un scÃ©nario similaire pourrait se produire pour OpenAI si l'entreprise ne parvient pas Ã  adapter ChatGPT aux nouvelles exigences.
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