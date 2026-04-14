Votre cÃ¢ble internet pourrait vous Ã©couter. Des scientifiques ont prouvÃ© que c'Ã©tait possible.

De nouvelles recherches rÃ©vÃ¨lent un scÃ©nario qui, jusqu'Ã rÃ©cemment, relevait de la science-fiction. Une Ã©quipe de chercheurs de l'UniversitÃ© polytechnique de Hong Kong a prouvÃ© que les cÃ¢bles internet Ã fibre optique ordinaires peuvent servir de dispositifs d'Ã©coute clandestine. Une expÃ©rience prÃ©sentÃ©e lors de la confÃ©rence NDSS dÃ©montre que l'infrastructure rÃ©seau peut enregistrer les sons ambiants. Il suffit d'un Ã©quipement adÃ©quat et d'un accÃ¨s Ã un cÃ¢ble. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les cÃ¢bles traversant les murs des bureaux et des habitations peuvent devenir une source d'information cachÃ©e. Le secret rÃ©side dans la physique. Les fibres optiques rÃ©agissent aux vibrations microscopiques. Les ondes sonores, y compris la parole humaine, provoquent d'infimes modifications de la structure de la fibre. Ces modifications affectent le signal lumineux transmis par le cÃ¢ble. La technologie de dÃ©tection acoustique distribuÃ©e permet de dÃ©tecter ces perturbations et de les reconvertir en son. Les chercheurs ont rÃ©ussi Ã reproduire une part importante des conversations se dÃ©roulant Ã proximitÃ© du cÃ¢ble. Lors des tests, les enregistrements ont atteint une intelligibilitÃ© supÃ©rieure Ã 80 % Ã courte portÃ©e.
L'Ã©lÃ©ment clÃ© de l'expÃ©rience Ã©tait un dispositif spÃ©cial appelÃ© rÃ©cepteur sensoriel. Les chercheurs ont enroulÃ© une fibre optique autour d'un petit cylindre afin d'amplifier les vibrations. Cette conception accroÃ®t la sensibilitÃ© du systÃ¨me et permet une dÃ©tection plus prÃ©cise des sons ambiants. L'ensemble du systÃ¨me peut Ãªtre dissimulÃ© dans un boÃ®tier ressemblant Ã un Ã©lÃ©ment d'infrastructure rÃ©seau standard. De ce fait, le dispositif passe inaperÃ§u parmi les autres composants de l'installation. L'aspect le plus inquiÃ©tant de cette mÃ©thode rÃ©side dans sa discrÃ©tion. Le systÃ¨me ne nÃ©cessite aucune alimentation Ã©lectrique au point d'Ã©coute et n'Ã©met aucune onde radio. Les dÃ©tecteurs d'Ã©coutes tÃ©lÃ©phoniques classiques se rÃ©vÃ¨lent inefficaces, tout comme les mÃ©thodes de protection courantes, telles que le brouillage de signaux. Ceci reprÃ©sente un dÃ©fi de taille pour les professionnels de la sÃ©curitÃ©, car la menace ne laisse aucune trace identifiable. Cette technologie n'est pas adaptÃ©e Ã toutes les conditions. Les cÃ¢bles Ã fibres optiques doivent Ãªtre installÃ©s Ã proximitÃ© de la source sonore, et la qualitÃ© d'enregistrement se dÃ©grade avec la distance et le bruit ambiant. L'accÃ¨s physique Ã l'infrastructure et l'utilisation d'Ã©quipements spÃ©cialisÃ©s constituent Ã©galement des limitations importantes. Les chercheurs indiquent que les scÃ©narios les plus rÃ©alistes impliquent des opÃ©rations internes. Des techniciens, des sous-traitants ou des personnes se faisant passer pour des employÃ©s pourraient avoir accÃ¨s Ã l'installation.
Il convient de souligner la prÃ©sence de cÃ¢bles Ã fibres optiques dits inactifs. De nombreux bÃ¢timents possÃ¨dent plus de cÃ¢bles qu'ils ne sont utilisÃ©s. Ces cÃ¢bles inutilisÃ©s traversent les murs et les plafonds, sans surveillance. Selon les chercheurs, ils pourraient constituer un support idÃ©al pour des Ã©coutes clandestines. Cet Ã©lÃ©ment d'infrastructure a longtemps Ã©tÃ© considÃ©rÃ© comme neutre et sÃ©curisÃ©. Â« En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, une seule fibre est active, tandis que les autres (Ã©galement appelÃ©es fibres noires) restent inutilisÃ©es, longeant les murs, les plafonds et autres structures internes. Ces fibres pourraient potentiellement servir de canaux d'Ã©coute clandestine Â», indique le rapport.
L'Ã©lÃ©ment clÃ© de l'expÃ©rience Ã©tait un dispositif spÃ©cial appelÃ© rÃ©cepteur sensoriel. Les chercheurs ont enroulÃ© une fibre optique autour d'un petit cylindre afin d'amplifier les vibrations. Cette conception accroÃ®t la sensibilitÃ© du systÃ¨me et permet une dÃ©tection plus prÃ©cise des sons ambiants. L'ensemble du systÃ¨me peut Ãªtre dissimulÃ© dans un boÃ®tier ressemblant Ã un Ã©lÃ©ment d'infrastructure rÃ©seau standard. De ce fait, le dispositif passe inaperÃ§u parmi les autres composants de l'installation. L'aspect le plus inquiÃ©tant de cette mÃ©thode rÃ©side dans sa discrÃ©tion. Le systÃ¨me ne nÃ©cessite aucune alimentation Ã©lectrique au point d'Ã©coute et n'Ã©met aucune onde radio. Les dÃ©tecteurs d'Ã©coutes tÃ©lÃ©phoniques classiques se rÃ©vÃ¨lent inefficaces, tout comme les mÃ©thodes de protection courantes, telles que le brouillage de signaux. Ceci reprÃ©sente un dÃ©fi de taille pour les professionnels de la sÃ©curitÃ©, car la menace ne laisse aucune trace identifiable. Cette technologie n'est pas adaptÃ©e Ã toutes les conditions. Les cÃ¢bles Ã fibres optiques doivent Ãªtre installÃ©s Ã proximitÃ© de la source sonore, et la qualitÃ© d'enregistrement se dÃ©grade avec la distance et le bruit ambiant. L'accÃ¨s physique Ã l'infrastructure et l'utilisation d'Ã©quipements spÃ©cialisÃ©s constituent Ã©galement des limitations importantes. Les chercheurs indiquent que les scÃ©narios les plus rÃ©alistes impliquent des opÃ©rations internes. Des techniciens, des sous-traitants ou des personnes se faisant passer pour des employÃ©s pourraient avoir accÃ¨s Ã l'installation.
Il convient de souligner la prÃ©sence de cÃ¢bles Ã fibres optiques dits inactifs. De nombreux bÃ¢timents possÃ¨dent plus de cÃ¢bles qu'ils ne sont utilisÃ©s. Ces cÃ¢bles inutilisÃ©s traversent les murs et les plafonds, sans surveillance. Selon les chercheurs, ils pourraient constituer un support idÃ©al pour des Ã©coutes clandestines. Cet Ã©lÃ©ment d'infrastructure a longtemps Ã©tÃ© considÃ©rÃ© comme neutre et sÃ©curisÃ©. Â« En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, une seule fibre est active, tandis que les autres (Ã©galement appelÃ©es fibres noires) restent inutilisÃ©es, longeant les murs, les plafonds et autres structures internes. Ces fibres pourraient potentiellement servir de canaux d'Ã©coute clandestine Â», indique le rapport.
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