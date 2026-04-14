Microsoft a ajoutÃ© le contrÃ´le du curseur aux ordinateurs portables.

PubliÃ© le: 14/04/2026 @ 00:40:29: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Microsoft a commencÃ© Ã tester son propre curseur de souris virtuel dans le mode Xbox pour les appareils portables sous Windows 11. La nouvelle fonctionnalitÃ© Â« Curseur de manette Â» permet de transformer rapidement le joystick gauche, comme sur l'Asus ROG Ally X, en une souris fonctionnelle. Contrairement Ã la solution d'ASUS, intÃ©grÃ©e Ã Armory Crate, celle de Microsoft fonctionne directement dans le mode Xbox et s'active via la Barre de jeu, Ã©liminant ainsi le besoin d'applications tierces. Une fois activÃ©e, le joystick gauche contrÃ´le le curseur pour un positionnement plus prÃ©cis, particuliÃ¨rement utile dans les applications non conÃ§ues pour une manette. Les commandes sont intuitives : le joystick gauche dÃ©place le curseur Ã l'Ã©cran, le joystick droit permet de faire dÃ©filer verticalement et le bouton A sert Ã cliquer.
Cela simplifie l'interaction avec les interfaces oÃ¹ la navigation au focus standard est peu pratique, par exemple lors de la connexion Ã un jeu. Cette fonctionnalitÃ© est actuellement testÃ©e auprÃ¨s des membres du programme Xbox Insider Hub, mais le fabricant l'intÃ©grera probablement Ã une version stable du firmware ultÃ©rieurement. Bien que cette innovation facilite grandement la vie de certains utilisateurs, il est important de comprendre qu'il s'agit d'une solution de contournement, une mesure nÃ©cessaire qui n'aurait pas Ã©tÃ© requise si l'interface sur les appareils portables fonctionnait comme prÃ©vu et Ã©tait intuitive. Cependant, face Ã l'assemblage de diffÃ©rentes solutions, l'entreprise a dÃ» faire des concessions et implÃ©menter une nouvelle mÃ©thode de contrÃ´le du curseur.
Cela simplifie l'interaction avec les interfaces oÃ¹ la navigation au focus standard est peu pratique, par exemple lors de la connexion Ã un jeu. Cette fonctionnalitÃ© est actuellement testÃ©e auprÃ¨s des membres du programme Xbox Insider Hub, mais le fabricant l'intÃ©grera probablement Ã une version stable du firmware ultÃ©rieurement. Bien que cette innovation facilite grandement la vie de certains utilisateurs, il est important de comprendre qu'il s'agit d'une solution de contournement, une mesure nÃ©cessaire qui n'aurait pas Ã©tÃ© requise si l'interface sur les appareils portables fonctionnait comme prÃ©vu et Ã©tait intuitive. Cependant, face Ã l'assemblage de diffÃ©rentes solutions, l'entreprise a dÃ» faire des concessions et implÃ©menter une nouvelle mÃ©thode de contrÃ´le du curseur.
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